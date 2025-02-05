柯政治獻金查核 監院本月中公告

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2025/02/05 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉嫌收賄圖利、公益侵占及背信罪被起訴，合計求刑廿八年六月，被北檢裁定羈押禁見。據了解，監察院已就柯二○二四年競選總統期間政治獻金專戶申報查核，預計本月中對外公告；另外，監院也對民眾黨的「政黨政治獻金專戶」展開查核。

柯文哲二○二四年競選總統期間政治獻金申報被檢舉錯誤百出，包括有廠商出面澄清未收取費用高達九一六萬餘元，另有多筆「授權金」轉入木可公關公司，其中四筆一三○○萬元金流不明，更有單筆申報便當費九十六萬餘元，引起高度爭議。民眾黨當時曾召開記者會坦承政治獻金登錄不實，並指控會計師端木正擅自調節一八○○餘萬元，漏、誤報十七筆。監察院並已於去年八月十二日針對柯專戶展開查核，報告預計農曆年後即將出爐。

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據政治獻金申報系統資料，柯文哲引起爭議的便當費「大愛素食天地」收據共有五筆，金額分別為一一○元到九十六萬餘元不等。

謝國樑母捐款未入帳

將查民眾黨獻金專戶

據了解，外界質疑「大」店已歇業，但餐廳沿用統編和印鑑其實是業界常態，為方便客戶提供空白收據自行填寫，孰料竟遭「雷」上新聞。

另外，由於基隆市長謝國樑曾親口坦承「家族企業與民眾黨有過往來」，在檢方起訴書中，謝國樑親自交出「媽媽的企業要捐給民眾黨的」二○○萬元，柯文哲也未存入「民眾黨政治獻金專戶」。因此，監察院也同時查核民眾黨所屬的「政黨政治獻金專戶」，然而，監察院今年度預算在立院民眾黨、國民黨團多數優勢下，業務費被重鍘九十六％，查核進度勢必受到影響。

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