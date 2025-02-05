南非二度迫我遷代表處 知情人士：第二階段談判挑戰大

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博表示，我國政府不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。（記者黃靖媗攝）

2025/02/05 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府一月再度致函台灣駐南非代表處，限期要求我駐處在三月底前遷出首都普利托里亞。外交部亞西及非洲司副司長陳詠博昨表示，政府不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。知情人士坦言，由於南非已是二度致函，第二階段談判的挑戰性較大。

南非政府去年十月曾要求我國駐處在十月底前遷出普利托里亞，最後在各方努力之下，南非政府終改循雙方既有官方溝通管道，與我方進行磋商。南非今年一月下旬再度致函我國駐南非代表處，要求我駐處在三月底前搬離首都，甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

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陳詠博表示，政府的立場不變，不接受南非政府片面違反雙邊協議，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。

知情人士研判，外傳習近平今年可能訪問非洲，南非可能是因此有來自中國的壓力。

此外，美國聯邦參議員布蕾波恩去年十月在第一階段談判時曾公開為台灣發聲，昨日也透過社群媒體表示，美國應站在台灣這邊，共同對抗南非；如同她先前所說，如果南非繼續與中共聯手霸凌台灣，美國應將南非從「美國非洲成長暨機會法案」（AGOA）貿易計畫中除名。美國絕對不能向那些優先考慮中國影響力、而非民主夥伴關係的國家提供貿易利益。

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