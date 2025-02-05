因應川普新局》美若轉向 中國恐趁機發展經濟性統戰

美國總統川普對外政策多有修正。（歐新社檔案照）

2025/02/05 05:30

〔記者黃靖媗、陳昀／台北報導〕美國總統川普上任後，對外政策多有修正，近期並頒布行政命令，暫停美國國際開發總署（USAID）海外援助計畫。對此，外交部表示，持續關注相關發展，並與美方維持良好溝通聯繫，務實穩健推進台美友好夥伴關係，促進共同利益與福祉。

外交部：我訴求是美可靠夥伴

另方面，針對川普喊話對我國晶片進口課徵高關稅，外交部副發言人陳怡君昨表示，台灣是高科技產業鏈的一部分，台灣所生產的晶片，最終會組裝到iPhone、特斯拉等設備產品上，再由產品公司進行銷售，因此台灣其實是美國可靠的夥伴，而不是競爭者，在相關的產業上，甚至能夠幫助到美國企業。

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政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範受訪指出，川普的高關稅政策，讓中國有機會發展「經濟性統戰」，將對盟友造成影響，川普個人對台灣有很多意見，像是抨擊台灣壟斷晶片生意、打算對半導體課徵全面關稅，未來還會如何出招、施加壓力是一大問題。再者，美國接連退出國際組織，過去聯合其他國家在國際組織公開呼籲台海和平、為我方發聲的情景將不復見。

丁樹範憂心，由於美國對傳統盟友也不手軟，這些國家可能會基於經濟因素嘗試跟中國建立關係。此外，基於美國國會被川普跟MAGA（Make America Great Again）派把持，加上川普直接任命企業顧問（如在中國擁有龐大商業利益的馬斯克）等不利因素，親台的盧比歐可能成為「弱勢國務卿」，川普團隊對處理兩岸問題的雜音也很多，如何直接跟川普團隊建立關係，或是透過MAGA派幫我們發聲，是我方必須思考的課題。

針對川普政府暫停美國國際開發總署海外援助計畫，政大政治系兼任教授嚴震生指出，美國過去提供援助時，一向會提出不得貪腐、希望由文人執政、不要有軍事政變等附帶條件，中國提供援助卻不會附帶條件，如果美國在重新檢視海外援助後，增加了更多條件，可能會讓受援助國家轉向，「如果美國走了，中國的揮灑空間就更大了」。

嚴震生憂心，像是中國過去會要求建交國家表述「認知」（acknowledge）台灣是中國的一部分，但未來恐會要求更改為更強硬的用詞「承認」（recognize），前年與台灣斷交的宏都拉斯便是一例。中國未來如果要求我國的非邦交國也採用「承認」一詞，可能會讓我國在非邦交國的代表處面臨與駐南非代表處類似的挑戰。

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