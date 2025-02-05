因應川普新局》賴確保台灣「不可忽視」 爭取新型態合作

美國總統川普回鍋白宮，全球政經環境變動。（彭博社檔案照）

2025/02/05 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普回鍋白宮，全球政經環境變動。府方人士表示，國安會與外交部時刻掌握最新發展；涉外人士強調，台灣需要的是「戰略定性」，除了在全球高科技供應鏈、地緣政治持續確保台灣的「不可忽視」外，與民主國家在安全、經貿，甚至是共同遭遇的威權集團干擾，要更全面、積極地溝通，爭取新型態合作。

賴緊盯國安掌握進展

府方人士透露，賴清德總統在川普上任前，即要求團隊關注相關政策發展，並在啟動關稅戰第一時間責請國安會與外交部深入了解，在每週國安會議與專案討論掌握最新進展。過去八年台美政府維持良好互動，在國家安全、產業經濟各領域有重要成果，支持台灣是美國跨黨派共識，依此經驗，相信台美友誼可以長久持續。

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府方人士說，台灣對美投資顯著成長，從二○一○年台灣對外投資逾八成流向中國，到二○二三年後，對美投資已逾四成、中國降至十一％；第二，台美有共同的民主價值觀，尤其民主國家之間的信賴產業鏈、打造非紅高科技供應鏈，對保障台美自由與安全至關重要，賴總統的「五大信賴產業」也是從民主價值出發。

涉外人士認為，與其在華府依選舉承諾逐步推出政策時自相驚擾，台灣跟其他國家一樣更需要的是「戰略定性」，在全球高科技供應鏈、地緣政治持續確保台灣的「不可忽視」，並讓各方願意共同合作。外交方面，無論是與華府或主要民主國家，在核心的安全、經貿議題的溝通上，要比過去更全面、積極，並爭取新型態合作，特別是共同遭遇的威權集團干擾，如海纜安全、認知操作衝擊民主、國際毒品和詐騙等問題。

該人士說，今年對多數民主國家來說都相對辛苦，CRINK集團（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）不斷利用各種方式干擾民主運作，灰色地帶、威權打壓不斷，又共同面臨最重要領導力量的美國推出新政策；與此同時，威權集團也採取緊密對應措施因應變遷，如中俄密集透過周邊軍事威脅，牽制美國在內的國際民主社群，且大小動作不斷，如趁美國交接期推出成熟度、安全性都有問題的DeepSeek，造成華爾街與科技圈的信心震盪等。

總統府發言人郭雅慧受訪說，台美一直保持密切聯繫，政府已啟動多項應對措施，持續關注美方政策，共同面對全球挑戰，助益台美雙方產業與國家利益穩健發展，在既有基礎繼續強化台美關係。

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