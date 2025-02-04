宜蘭藍白合？ 兩黨縣黨部主委會面

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠（中）表示，若獲黨中央徵召參選宜蘭縣長，一定全力以赴。 （記者江志雄攝）

2025/02/04 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣「藍白合」有譜？國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌及民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，昨首度碰面尋求合作可性行。林明昌說，二黨合作才有機會打敗民進黨，是否聯手民眾黨合力罷免民進黨立委陳俊宇？必須靜候黨中央的指示。

林明昌原本擔任國民黨宜蘭縣黨部代理主委，上個月獲得真除，昨天前往民眾黨宜蘭縣黨部拜訪陳琬惠，經他轉述，雙方談到宜蘭縣選民結構，一旦藍白各吹各的調恐兩敗俱傷，相互合作才能扳倒民進黨，他強調，此次屬於禮貌性拜會，日後合作細節，仍待進一步磋商。

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陳琬惠則說，她與林明昌先生初次見面相互認識，針對某些議題交換意見，建立聯繫管道，樂見雙方有良性互動。

此外，民眾黨代理主席黃國昌昨天下午參加民眾黨宜蘭縣黨部開工團拜，被問到明年宜蘭選戰布局時，他表示，民眾黨將推出最強人選服務鄉親，希望搶進宜蘭縣議會，成立議會黨團，宜蘭縣長選舉也不會缺席，稱讚陳琬惠過去在宜蘭選過二次，得票率扶搖直上，是接任縣長的最強棒。

陳琬惠回應，她去年立委卸任後，就留在宜蘭做在地服務，若獲黨中央徵召參選宜蘭縣長，一定會全力以赴。

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