桃園2.4萬份罷免6藍委提議書 遞交中選會

公民團體前往中選會遞交四○九六份提議書及罷免涂權吉理由書。 （「全力一擊，罷免涂權吉」團隊提供）

2025/02/04 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕十八個罷免國民黨立委團體昨前往中選會遞交第一階段提議書，「光復桃園、六區全罷」聯合罷免團隊發起人陳曉煒牧師表示，桃園市民對於國民黨六名立委選區的罷免熱絡，累計已收到約六萬份提議書，雖然單一區域第一階段罷免只要一％選民門檻，考量部分提議書可能被中選會剔除（如填寫錯誤、資格不符等），為確保安全，六個選區各送出一．五％，共二萬四千七百份連署書。

陳曉煒說，此次罷免行動無關政黨顏色，而是覺得桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華這六名立委，沒有盡到該盡的責任義務。雖然立委們不斷強調有建設桃園，但建設桃園是市長、市府與議員的工作，立委應該是在立院審查建立對人民有利的法案，而近幾次修法（財劃法等）不見立委展現專業，只變成國民黨團總召傅崐萁的附隨組織、只有舉手參與表決，令人惋惜，因此提出罷免。

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「全力一擊．罷免涂權吉」團隊列舉五大違失、十四大理由指出，楊梅區是涂權吉的大票倉，本屆立委選舉中，涂在楊梅的得票數比對手黃世杰高出超過一萬七千票，成為奠定勝利的關鍵，然而，目前楊梅區累積已超過三千一百份提議書，單一區域即突破一％選民門檻，展現強烈的民意，顯示選民對涂權吉的不滿。

對此，涂權吉表示，選舉、罷免是人民的權利，選舉剛過，推動罷免要有正當性和理由，不能像民進黨團總召柯建銘所說去年選輸就預計今年要大罷免，這充分印證民進黨國會沒過半，就想用隨便的理由來搞大罷免，一旦國會過半又是一黨獨大、完全執政，這也許是執政黨想要的，但絕非人民、國家社會之福。 （相關新聞刊A1、A3、A4）

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