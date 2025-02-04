指地院將「收賄罪」變更為「圖利罪」／林姿妙涉貪判12年半太輕 檢方上訴

宜蘭縣長林姿妙（中）涉貪判刑被停職，昨仍受邀參加縣府新春團拜。（記者江志雄攝）

2025/02/04 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地院去年十二月三十一日宣判，處以應執行有期徒刑十二年六月，褫奪公權六年。宜蘭地檢署認為，宜院把檢方起訴的「收賄罪」變更為「圖利罪」，事實認定有誤，且刑度過輕，在農曆年後開工日，將十五名被告中包括林姿妙在內的十四人提起上訴。

林姿妙一審宣判後被停職，昨天仍受邀參加宜蘭縣政府新春團拜，並上台發表談話，向縣府同仁拜年，但不同於以往的笑容可掬，她的神情顯得相當嚴肅，活動結束後便匆匆離去。

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此案檢方起訴十五人，除了礦業公司負責人林錫欽與檢方認罪協商不上訴，連同林姿妙及一審獲判無罪的前縣府建設處長、目前擔任交通處長的黃志良等十四人提起上訴。

宜蘭地院認定林姿妙收賄證據不足，但圖利事證明確，圖利罪部分處有期徒刑七年、褫奪公權六年，財產來源不明罪，處兩年六月、褫奪公權兩年，特殊洗錢罪三年六月，應執行有期徒刑十二年六月，褫奪公權六年。

檢方針對林姿妙上訴理由，包括宜院變更起訴法條的事實認定與適用法條有誤，加上林姿妙在偵查、審理時均否認犯行，判處圖利罪的刑度過輕；再者，一部分的特殊洗錢及財產來源不明罪，認定上也有錯誤。至於一審唯一判無罪的黃志良，檢方也認為無罪事實認定有誤，一併上訴。

林姿妙涉貪案被告，有林姿妙與女兒林羿伶、七名宜蘭縣政府局處首長及科長、兩名羅東鎮公所官員、地主、礦業公司負責人、林姿妙前助理，合計十五人，其中黃志良無罪，其他分別被處以有期徒刑四月到十二年六月不等，扣除礦業公司負責人林錫欽，檢方以被告否認犯行、無罪認定有誤、量刑過輕等理由，對十四人提起上訴。

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