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    首頁　>　政治

    國民黨四都市長發聲／蔣萬安、盧秀燕籲民生優先

    台北市長蔣萬安。（記者陳逸寬攝）

    台北市長蔣萬安。（記者陳逸寬攝）

    2025/02/04 05:30

    〔記者蔡思培、羅國嘉、鄭淑婷、蘇孟娟、歐素美／綜合報導〕全台大罷免潮來襲，眾多罷團昨上午至中選會送交罷免提議書，鎖定多位國民黨立委。國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕昨均表示期盼放下政治，以民生優先；桃園市長張善政認為，桃園的六席立委千萬不能被罷免，因為找不到更好的了；新北市長侯友宜則說，政治不需要對立跟衝突，需要多溝通。

    蔣萬安昨指出，民眾對於發動為罷免而罷免、仇恨性政治操作無法接受，希望中央政府更貼近民意、了解基層想法、以民生為優先，推出福國利民法案。他也肯定北市國民黨立委的問政表現，強調會與藍委站在一起。

    侯友宜受訪說，蛇年開春，遇到六十年難得一次的雙立春，這是和諧、團結、正能量的象徵，希望大家化成實際行動，政治不需要對立跟衝突，需要多溝通、傾聽民意，大家都用這個態度，國運就會昌隆。

    張善政表示，桃園市六位立委不管在協助桃園與中央協調政策，或是在爭取經費上都不遺餘力，千萬不能罷免，因為罷免後找不到更好的了。他也說，台灣正面臨國際環境的挑戰，不能再內耗，過多內耗將無法團結應付多變的國際局勢。

    盧秀燕受訪也說，若國家不斷擾動，不能祥和、安定，人民就無法安心；新年到來，她希望能政治放兩旁、民生經濟優先。

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