罷免綠委張宏陸 罷團︰一階逼近達標

民進黨立委張宏陸。（資料照）

2025/02/04 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕有公民團體發起罷免新北市板橋西區的民進黨籍立委張宏陸，原訂今（四）日上午在國民黨新北市板橋區黨部舉行「罷免張宏陸連署」，但昨天突然以「市黨部今天有春節團拜」、「可能下雨」等理由而喊卡。對此，罷團表示，是接受國民黨邀請參加，並非主動設立連署站；但藍營市黨部卻說並不清楚。

罷免張宏陸的公民團體指出，收到國民黨地方黨部的邀請，參加類似新春團拜的活動，「不是我們主動在那邊設立連署站」，因為理想的連署地點是在熱鬧的捷運站或市場附近。罷團發起人吳禹辰說，第一階段的提議書門檻約需二千三百份，目前已收集約二千二百份，以衝到三千份為目標，有信心達標。

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國民黨新北市黨部回應，今天確實舉辦新春團拜，但不清楚這項連署罷免張宏陸的活動，「如果公民團體有需要，願意提供場地。」

質疑黨部意圖提供場地 張宏陸︰國民黨不演了

對此，張宏陸質疑說，罷團與國民黨的說詞根本兜不起來，一定有人說謊，這也凸顯「國民黨不演了」，直接策動罷免案想要「以罷制罷」，企圖轉移公民罷免藍委的焦點，先前第一次擺攤，到場者幾乎都是國民黨工，如今又公然在國民黨板橋區黨部，這就是國民黨自導自演的證明。

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