罷韓四君子成員 談罷免經驗／陳冠榮︰二階不只空戰 還要巷戰

罷韓四君子之一的陳冠榮醫師（右三）昨分享罷免經驗，指第一階段送件後有六件事要做，二階啟動前應儘速招募與培訓志工、擴建連署據點與成立總部。（翻攝自陳冠榮臉書）

2025/02/04 05:30

一階送件後有「六件事」要做

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台罷免團體昨赴中選會遞交第一階段提議書，鎖定十九位國民黨立委及停職中的新竹市長高虹安。當年成功罷免前高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」之一、陳冠榮醫師昨提醒，第一階段送件後有六件事要做，呼籲各罷免團體二階啟動前應儘速招募與培訓志工、擴建連署據點與成立總部，「不只要打空戰、還要打巷戰」。

陳冠榮指出，一階送件後有六大工作事項。首先，送件後停止第一階段提議書募集，透過聯絡資料同意書、線上表單等方式，募集願意參與第二階段罷免連署者的相關聯絡資料，二階連署書須用中選會發予專屬格式，務必要再簽一次。

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速進行志工招募、分工與培訓

其次，趕快進行志工招募、分工、培訓。二階連署書至少是一階的十三到十五倍，需要大量志工協助，把握送件後審查時間，繼續招募志工、並分組培訓。

第三，建立募集二階的收件據點與罷團總部。二階需更多收件與連署據點，要持續募集、整理、建檔、列表，最好有一個罷免團隊總部，讓支持者方便送件，也可供諮詢、開會。

第四，資源募集與友好支持團隊、組織募集。二階不只要打空戰、還要打巷戰，更需大量連署書、文具用品、文宣等物資，應主動跟選區內友好支持團隊與組織建立合作默契。

第五，罷免團隊要組織化。罷免團隊內部要正式組織化，領銜人、發言人、志工管理、社群宣傳、造冊管理、文宣、公關資源、媒體溝通等，都要整備且穩定化。

最後，繼續監督、繼續討論、繼續分送文宣。審查期間最重要的是監督不能停、討論不能斷、文宣不能少，要讓更多人理解罷免的重要理由，爭取認同。

陳冠榮提醒，等待一階審查的時間要整備更多柴火，並設法邀請有意願、想付出的朋友，聯絡想支持的罷免團隊，一起加入大罷免行列。

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