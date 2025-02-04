籲賴以德服人 朱立倫：必要時會以戰止戰

國民黨昨新春團拜，國民黨黨主席朱立倫與國民黨立法院黨團總召傅崐萁握手致意。（記者王藝菘攝）

2025/02/04 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨昨舉行新春團拜，黨主席朱立倫受訪時呼籲賴清德總統新年以德服人，不要以力服人，同時要以蒼生為念，隨時考慮的是讓民眾過安定的好日子，用對抗、鬥爭不能解決問題，要用智慧來化解衝突，台灣需要和而不需要鬥，大家共同努力希望台灣越來越好，中華民國越來越好。

朱立倫表示，國內要以和為本，團結全民，很不幸過去一年，民進黨希望用鬥爭翻轉政局，想用惡罷來改變現狀。國民黨希望和不要鬥，不求戰也不畏戰，必要時會以戰止戰，這就是國民黨的決心，為全民及台灣的民主，國民黨會力戰到底。

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對於大罷免是否可能影響到今年的國民黨主席選舉，朱立倫說，他不會用這樣的角度去看，真正的角度是能夠讓國內政局穩定、立法院團結努力，為民眾關心的議題解決問題，尤其面對國際政經環境的挑戰，朝野應共同協商解決，而不是像民進黨現在一直想用鬥的方式，甚至想要再次選舉、重新改選的方式，民眾真正想的是能解決問題，比政治利益更重要。

國民黨團總召傅崐萁被民團列為罷免的頭號對象，傅崐萁昨表示，尊重各種民意的表達，但希望執政者當家不鬧事；國民黨團書記長王鴻薇指出，所有國民黨立委仍會全力以赴、堅守崗位，謀求福國利民的法案。

傅崐萁指出，總統賴清德在春節談話提到「家和萬事興，朝野團結和諧」，相信這是賴總統的本意，呼籲賴總統要約束民進黨團總召柯建銘及行政院長卓榮泰，唯有大家能夠攜手同心才是台灣之福，身為總統應調和鼎鼐，衷心期盼賴總統能言行一致。

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