柯建銘：這會期就是罷免會期

全台罷免團體3日赴中央選舉委員會，遞送罷免選區立委提議連署書。（記者羅沛德攝）

2025/02/04 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘昨強調，這會期就是罷免會期，罷免投票最晚會在九月一日下會期前完成，屆時就是改選立院正副院長重新開始，大家一定看得到國民黨全被罷免。

昨天是立院新會期立委報到首日，民進黨團舉行記者會公布新任黨團幹部，包括分別續任總召、幹事長的柯建銘、吳思瑤、書記長陳培瑜、副幹事長林楚茵與王義川、副書記長郭昱晴及林月琴。柯建銘表示，這絕對是史上最強的部隊。

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柯建銘指出，本會期一定是罷免會期，因為現在兩邊都發動大罷免，這是由國民黨先開始，民意及民進黨反制。大家看到聯電創辦人曹興誠的「反共護國聯盟」，曹領銜罷免國民黨立委徐巧芯，這個張力非常大。

他說，這會期到五月三十一日，根據選罷法規定，罷免連署一階、二階到投票，都落在法定會期後的臨時會，最晚會在九月一日下會期前完成，屆時立院當然就是改選正副院長重新開始，大家一定看得到國民黨全被罷免。柯建銘說，藍白六十二席立委和中國的連結大家很清楚，若非有相當大的代價，他們會這樣做嗎？

他說，藍白要把台灣所有人民財產歸零，成為共產主義人民公社，台灣人民絕對看不下去，一定會站起來。

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