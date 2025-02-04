選罷法覆議案 立院擬2/11表決

選罷法覆議案，國民黨團總召傅崐萁表示，六日立法院新春團拜後，韓國瑜會召集朝野協商，可能會在十一日的院會進行表決。（記者田裕華攝）

2025/02/04 05:30

〔記者林欣漢、謝君臨／台北報導〕行政院二日將選罷法覆議案送至立法院，處理時程還待立法院長韓國瑜主持朝野協商敲定。民進黨團昨上午舉行記者會，指覆議案已經到了，韓國瑜卻「畏罪潛逃」，請大家協尋韓院長。而韓辦尚未回應前，國民黨團總召傅崐萁則先表示，六日立法院新春團拜後，韓國瑜會召集朝野協商，可能會在十一日的院會進行表決。

就在民進黨團昨上午開完記者會後，韓國瑜下午發出朝野協商通知，將於六日下午二時三十分協商選罷法覆議案處理時程。

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傅崐萁昨於國民黨團記者會表示，立法院本於職責，一定是收到相關正式公文後，就會詢問朝野黨團並敲定時間，由韓國瑜召集朝野協商，明確覆議案處理的時程。傅並呼籲行政院長卓榮泰，大過年國人要團結一致，朝野要和諧，共謀國事，對於立法院朝野黨團依照民主程序通過的財劃法、總預算，行政院仍要提出覆議案，請卓揆三思，應該要和在野協商。

至於藍白是否會在新會期繼續合作，傅說，在野黨合作是全世界民主國家共同的機制，防止執政者腐敗，藍白繼續合作絕對無庸置疑。

針對選罷法覆議案處理，柯建銘昨說，覆議案已送達立院，究竟何時要處理？「韓國瑜今天不出現就是耍詐。」柯表示，他連打三通電話給韓，並傳訊請韓儘速回電，但韓完全不回應，於是傅崐萁就開記者會一派胡言，詐騙集團又出來了，講謊言混淆視聽，迷惑台灣人民，這是中共最常用的手法。他說，小共產黨搞這套沒用，世間所有事情最後都要回到是非與真理，所以他們必敗無疑。

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