為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花蓮開第一槍 罷團：傅帶領藍白作亂

    全台罷團昨赴中選會遞送第一階段罷免提議書，花蓮罷團批傅崐萁在國會帶領藍白兩黨作亂，花蓮開罷免第一槍。（記者塗建榮攝）

    全台罷團昨赴中選會遞送第一階段罷免提議書，花蓮罷團批傅崐萁在國會帶領藍白兩黨作亂，花蓮開罷免第一槍。（記者塗建榮攝）

    2025/02/04 05:30

    「權力是人民的」 全台逾20個團體大會師

    〔記者李文馨／台北報導〕台灣公民罷免團體昨天集體向中選會遞交十九位國民黨立委、停職中的新竹市長高虹安的第一階段罷免提議書。「微光花蓮」表示，「人禍」傅崐萁，廿三年來把持花蓮政治，讓地方變成非常不好；如今他在國會帶領藍白兩黨作亂，花蓮人現在要用憲法賦予人民的罷免權，罷免不適任的立委，花蓮將在全台灣開出第一槍，第一個進行罷免申請。

    曹興誠：台灣公民意志的發揮

    聯電創辦人、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠致詞表示，這次罷免行動是台灣公民意志的發揮，人民才是國家的主人，請藍白立委下台、滾蛋。

    全台逾廿個罷團昨在遞送罷免提議書前，在中選會門口輪流闡述罷免理念，現場超過百人齊呼罷免口號。罷免立委黃建賓的「挫賓行動」批評，黃不但沒有為台東鄉親爭取福利，反而跟著藍白總召刪除預算。

    罷免丁學忠的「拔釘工人」表示，第二階段連署會很艱辛，盼更多雲林鄉親站出來，罷免在國會聯共作亂的不適任立委。

    疾呼民眾站出來 罷掉聯共作亂的立委

    罷免台中羅廷瑋的「敲羅行動」則表示，他們去年六月從零星的提議書開始收集，到今年一月一天可以收到近五百張提議書，這不僅是數字的成長，更是選民的覺悟。

    桃園六個選區罷免團體皆遞交罷免提議書。一名領銜罷免牛煦庭的牧師表示，這些立委不行公義，不好憐憫，更無謙卑的心，他們要以罷免行動告訴藍白，「權力是人民的」。罷免涂權吉的代表則說，這次近九成的提議書來自藍營大票倉楊梅，加上桃園六區全數達標，顯示人民對國民黨的不信任。一位領銜罷免魯明哲的母親則呼籲，藍白應重視程序正義，以做為下一代的典範。

    另外，新北市板橋東區葉元之罷免案也成焦點。「板橋大刪元」領銜人史書華分享，維持能量和經費都相當不容易，花費動輒數十萬元，可說是入不敷出。他也說，原本預期大罷免為十二個罷團串連，沒想到如今已擴展至廿多團，未來可能達到卅團。

    曹興誠表示，這次的罷免不是藍綠對抗，藍綠對抗已是過時的假議題，真正議題是「選擇反共保台，還是投共賣台」，所以今天的罷免是反共剿匪，清除內奸的聖戰，是民主對抗專制、自由對抗奴役的聖戰。他也呼籲，所有台灣人都能站出來，加入大罷免活動，確保民主憲政不被摧毀。

    大罷免時程預估

    大罷免時程預估

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播