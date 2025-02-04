花蓮開第一槍 罷團：傅帶領藍白作亂

全台罷團昨赴中選會遞送第一階段罷免提議書，花蓮罷團批傅崐萁在國會帶領藍白兩黨作亂，花蓮開罷免第一槍。（記者塗建榮攝）

2025/02/04 05:30

「權力是人民的」 全台逾20個團體大會師

〔記者李文馨／台北報導〕台灣公民罷免團體昨天集體向中選會遞交十九位國民黨立委、停職中的新竹市長高虹安的第一階段罷免提議書。「微光花蓮」表示，「人禍」傅崐萁，廿三年來把持花蓮政治，讓地方變成非常不好；如今他在國會帶領藍白兩黨作亂，花蓮人現在要用憲法賦予人民的罷免權，罷免不適任的立委，花蓮將在全台灣開出第一槍，第一個進行罷免申請。

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曹興誠：台灣公民意志的發揮

聯電創辦人、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠致詞表示，這次罷免行動是台灣公民意志的發揮，人民才是國家的主人，請藍白立委下台、滾蛋。

全台逾廿個罷團昨在遞送罷免提議書前，在中選會門口輪流闡述罷免理念，現場超過百人齊呼罷免口號。罷免立委黃建賓的「挫賓行動」批評，黃不但沒有為台東鄉親爭取福利，反而跟著藍白總召刪除預算。

罷免丁學忠的「拔釘工人」表示，第二階段連署會很艱辛，盼更多雲林鄉親站出來，罷免在國會聯共作亂的不適任立委。

疾呼民眾站出來 罷掉聯共作亂的立委

罷免台中羅廷瑋的「敲羅行動」則表示，他們去年六月從零星的提議書開始收集，到今年一月一天可以收到近五百張提議書，這不僅是數字的成長，更是選民的覺悟。

桃園六個選區罷免團體皆遞交罷免提議書。一名領銜罷免牛煦庭的牧師表示，這些立委不行公義，不好憐憫，更無謙卑的心，他們要以罷免行動告訴藍白，「權力是人民的」。罷免涂權吉的代表則說，這次近九成的提議書來自藍營大票倉楊梅，加上桃園六區全數達標，顯示人民對國民黨的不信任。一位領銜罷免魯明哲的母親則呼籲，藍白應重視程序正義，以做為下一代的典範。

另外，新北市板橋東區葉元之罷免案也成焦點。「板橋大刪元」領銜人史書華分享，維持能量和經費都相當不容易，花費動輒數十萬元，可說是入不敷出。他也說，原本預期大罷免為十二個罷團串連，沒想到如今已擴展至廿多團，未來可能達到卅團。

曹興誠表示，這次的罷免不是藍綠對抗，藍綠對抗已是過時的假議題，真正議題是「選擇反共保台，還是投共賣台」，所以今天的罷免是反共剿匪，清除內奸的聖戰，是民主對抗專制、自由對抗奴役的聖戰。他也呼籲，所有台灣人都能站出來，加入大罷免活動，確保民主憲政不被摧毀。

大罷免時程預估

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