DeepSeek危資安 卓揆：公務機關禁用

對於使用DeepSeek AI服務所衍生資料上傳中國的資安風險，行政院長卓榮泰昨召開政務會議，要求公務機關全面禁用，以確保國家資通安全。（資料照）

2025/02/04 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國DeepSeek開發的AI聊天機器人自發布以來，外界對其資安疑慮逐漸升高，擔心個資被「送中」，多國政府已禁用，行政院長卓榮泰昨召開政務會議，要求公務機關全面禁用，以確保國家資通安全；行政院政委吳誠文建議，學術研究用途也應下載後斷網使用較安全。

卓揆強調，在數位正義的原則下，一切有關生成式AI的應用，都應該在符合法制與開放精神面下再行開發；政府已經留意到DeepSeek AI服務在資料來源取得有違反著作權法相關法規的疑慮，而在模型語言訓練上也有思想審查、限制等資料偏異。

請繼續往下閱讀...

卓揆指出，對於使用DeepSeek AI服務所衍生資料上傳中國的資安風險，目前尚未釐清也並未排除，甚至有違反個人資料保護、侵害個人隱私等疑慮；基於國家資通安全考量，數發部已特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用，以避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

行政院從二○一九年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，已明確要求中央與地方機關、公立學校、公營事業、行政法人以及自行或委外營運提供公眾活動或使用之場地，限制使用危害國家資通安全產品。卓揆也要求，公務機關原則全面禁用Deepseek AI服務。

學術研究用途 須報准核可

數發部同時表示，公立大學以及研究機構如果有使用DeepSeek需求，則在依規定程序報准核可後，即得使用；而中央目的事業主管機關應督導資通安全管理法所定關鍵基礎設施提供者及政府捐助之財團法人參考辦理，以確保國家資通的安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法