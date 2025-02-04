上海台辦團禁來台 陸委會：阻擾台商回台

陸委會主委邱垂正昨受訪表示，中共阻擾台商回台參加海基會活動，會列入是否讓台辦團來台的考量因素。（記者陳鈺馥攝）

2025/02/04 05:30

蔣萬安：遺憾上海團無法參加燈節

〔記者陳鈺馥、蔡思培／台北報導〕中國日前宣布，將恢復福建、上海團客赴台旅遊後，台北市政府急邀上海官員二月來台參加台北燈節，經陸委會審查，上海台辦主任金梅等十三人「全團封殺」禁止來台。陸委會主委邱垂正昨受訪表示，中共阻擾台商回台參加海基會活動，會列入是否讓台辦團來台的考量因素。

台北市長蔣萬安昨指出，送件期程與往年差不多，也很確定原本預計要來參加點燈開幕儀式的這一團沒有辦法前來。他提到，上海團來參加台北燈節點燈儀式已維持八年，非常遺憾這次無法參加開幕儀式。

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邱垂正說，有同意讓一些團體來參加燈節，至於上海台辦部分主要是因為送件有點晚、來不及審核。海基會每年會邀請中國台商參加春節活動，照理來說，台商人數最多的上海市，參加海基會的活動應該要最多，但這幾年上海台商來參加的可說是「寥寥無幾」。

邱指出，去年上海方來踩線時，有透過管道向對方反映不要惡意阻擾上海台商參加海基會活動，因為這是損人不利己，也造成台商的反感，希望情況能有改善。不過，今年情況依舊，台商回台參加海基會活動仍受阻擾，基於這些原因，都會列入是否讓台辦團來台的考量因素。

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