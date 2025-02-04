出席海基會中國台商春節活動 賴：要以「備戰」來達到避戰

海基會昨舉辦「二○二五中國台商春節活動」，總統賴清德應邀出席。（記者方賓照攝）

2025/02/04 05:30

〔記者陳鈺馥、陳昀／台北報導〕海基會昨舉辦「二○二五中國台商春節活動」，近三八○位台商出席春酒餐敘。總統賴清德指出，他身為總統有三項使命，維持國家生存發展、保護國人生命財產安全、發展經濟韌性，並以「備戰」來達到避戰。

賴清德強調，他肩負的第一個使命是維持國家的生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，他會延續前總統蔡英文所提出的「四個堅持」，包括永遠堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途要由二千三百萬人共同決定。

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賴說，第二個使命是保護全國人民的生命財產安全。他秉持「和平四大支柱行動方案」，第一個支柱是增加國防預算，透過對外軍事採購和國防自主帶動國防產業，以提高國防力量。第二個支柱是要發展經濟，不能把所有雞蛋都放在同一個籃子，要有經濟韌性，應立足台灣、布局全球、行銷世界。

賴表示，第三個支柱是應與民主陣營站在一起，肩並肩發揮威懾力量，靠實力達到和平，以備戰達到避戰。第四個支柱，只要對等尊嚴，不設前提，台灣非常歡迎能與中國進行健康有序的交流，希望透過交流增進彼此了解、理解、諒解、和解，達到和平目標。

總統說，第三個使命是要照顧二千三百萬人民的生活。他提到調漲基本工資、減稅、學費補助、青年百億海外圓夢基金計畫等，希望能跟大家一起為國家繼續努力。

現場嗆「賴主席」 反對大罷免 台商葉永松與中國政界關係緊密

團拜過程也發生插曲，廈門台商協會副會長葉永松當場嗆聲說，「賴主席，當家不要鬧事」，反對勞民傷財大罷免。這是賴清德上任總統後首次出席中國台商春節活動，「北上深廣」台商協會會長均因中國阻擾並未參加。葉永松說，這是他個人心聲，沒有受到任何壓力，因為沒有機會跟賴總統碰面，才會選擇這個場合表達意見；稱賴為主席，也是因為罷免是黨務的事。

據了解，葉永松是廈門晶邦大酒店董事長、廈門台聚企業管理有限公司執行董事，積極在中拓展事業版圖、多次發表親中言論。兩岸人士認為，從廈門台商協會到葉永松本人，相關紀錄都指出其與中國政界關係相當緊密，葉的「嗆聲」行為，令人懷疑是經過安排、刻意為之，一來對賴貼標籤、潑髒水，二來則以在地協力者之姿，協助輸出北京政府與藍白兩黨的論述，意圖十分明顯。

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