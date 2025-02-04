自由日日Shoot》總預算凍結達1607億增10倍 主計總處憂 機關維運只能撐到3月中

各部會今年度預算遭凍結情形

2025/02/04 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白兩黨立委報復性大砍總預算，引爆各地民眾怒火，罷免連署遍地開花。事實上，今年度中央政府總預算遭砍二○七五億元，凍結數也高達一六○七億元，較前三年平均的一四○億元，大增一四六七億元，增加高達十倍。行政院主計總處指出，部分機關被凍結業務費高達七成，賸餘經費預估僅能支應至三月中，屆時將造成機關基本維運停擺，影響政府運作及人民權益。

部分機關業務費凍結達七成

根據主計總處統計，今年度總預算遭刪除二○七五億元創新高，是過去三年平均的六倍之多，主要刪減項目為，業務費二一七億元，包括媒體政策及業務宣導費八億元、國外旅費七億元、國內旅費六億元、委辦費七十六億元、軍事裝備及設施五十一億元，以及水電費與租金 、油料、文具紙張及一般事務費等六十九億元。

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主要刪減項目還有設備費一七三億元、數發部數位創新及韌性等經費卅億元、撥補台電公司一千億元，還有立法院要行政院自行增加刪減六三九億元等。

藍白立委所提的預算凍結案高達一五八六件，總計一六○七億元，其中凍結超過十億元者共計十四個部會，包括國防部的八九九．四億元、交通部一六○．七億元、經濟部九十四．二億元、內政部八十九．二億元、財政部七十四．五億元、外交部四十．八億元，農業部、文化部、衛福部皆逾卅三億元。若以提案數來看，國防部高達三○四件、衛福部一七九件、海委會一四六件，高居前三名。

恐影響政府運作及人民權益

重大受影響部會，包括經濟部編列二一三四億元，刪減一○三七億元、凍結九十四億元；國防部編列四七六○億元，刪減八十四億元、凍結九百億元；數發部編列八十七億元，刪減卅六億元、凍結二十億元；內政部編列一五○七億元，刪減三十億元、凍結八十九億元；外交部編列三二○億元，刪減十四億元、凍結四十一億元；文化部編列二九○億元，刪減十一億元、凍結卅三億元。

主計總處表示，今年度刪減與凍結比率為近年最高，且部分機關業務費凍結七十％，賸餘經費預估僅能支應至三月中；因預算解凍程序冗長，立院是否同意解凍無法確定，將造成採購陷履約困境，優質廠商不敢來投標，衍生與廠商諸多爭議或賠償，國家政務推動遲緩。

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