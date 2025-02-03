罷綠委反制》 藍：北市雙吳連署已達標

公民團體「新北大掃除」發動罷免民進黨籍新北市立法委員吳琪銘。（公民團體「新北大掃除」提供）

2025/02/03 05:30

〔記者林欣漢、李文馨、董冠怡／綜合報導〕立法院第十一屆立委就職滿一週年，各地公民團體號召大罷免國民黨立委，國民黨青年軍發起罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶行動反制，昨並表示罷免雙吳第一階段門檻皆已達標；公民團體「新北大掃除」也發動罷免民進黨籍新北市立委吳琪銘，昨並在三峽區展開提議連署。

發起罷免吳思瑤的「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，前兩天週末假日共用盡三千五百份連署書，超乎預期，格式錯誤的數量大概在十分之一，若按照比例來看，是能達到連署第一階段的門檻。

請繼續往下閱讀...

罷免吳沛憶的「憶事吳成」召集人劉思吟說，前兩天收回超過二千份連署書，有信心第一階段達標，吳沛憶在中正萬華得票率不到四成，代表大多數的民意不在吳這邊。

國民黨立委王鴻薇表示，民進黨現在發起全面性大罷免，也引發民眾及非民進黨支持者的強烈反感，台北市罷免雙吳就是相對應的反作用力。

藍委：國民黨會打「團體戰」全面應戰

對於今日起各地公民團體將赴中選會送件，王鴻薇表示，這都在預料內，民進黨不到半年前就開始偷跑，要搶在選罷法新版本上路前送件，國民黨會打「團體戰」全面應戰。

吳思瑤：復仇式罷免 吳沛憶：做好本分

外傳國民黨是計畫性地透過罷免案，讓有意投身二○二六年選舉的青年參選者累積知名度，出身幕僚世代的吳思瑤昨認為，國民黨這種以詆毀他人、發動復仇式罷免做為參選起手式的做法，令人不齒，社會自有公評；吳沛憶則說，自己會把本分做好，只要她在任立委的一天，替地方發聲，爭取預算、建設就是第一要務，盼少點政治的口水、多點公共政策討論。

「新北大掃除」也發動罷免吳琪銘

公民團體「新北大掃除」昨也發動罷免吳琪銘，「新北大掃除」召集人王昱人指出，吳在立法院鮮少為民發聲，淪為綠營的投票機器，因此在三峽區三鶯國民運動中心外設點連署，有信心達標。對此，吳琪銘表示尊重，指民意代表接受民意監督合情合理，他多年來在土城、三峽的努力，地方建設的進步大家有目共睹，這就是他在立法院最有力的發聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法