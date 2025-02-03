大罷免潮來了》拚二階門檻 罷團持續收件

台中民間團體推動罷免藍委行動民眾反應熱烈，第2、4、5、6選區已達第1階段門檻，今將會前往中選會送件。（記者陳建志攝）

2025/02/03 05:30

〔記者董冠怡、廖雪茹、陳建志、劉人瑋／綜合報導〕藍白立委過去一年強推爭議法案、大砍中央政府總預算引發大罷免潮，罷免團體預計今早前往中選會遞交第一階段罷免提議書，但新北、竹縣、台中、台東等地罷團直指第二階段選舉區選舉人總數十％的連署門檻「有其困難度」，昨天仍持續收件。

罷免新北市板橋東區國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」團隊昨天宣布，截至二月一日止，第一階段已收到一萬一○八八份提議書，超過安全目標八四八四份，今天上午將到中選會送件。

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「板橋大刪元」罷團發言人莫莉表示，第二階段的罷免連署門檻估計是二萬七千份，罷團的目標訂為四萬份，有其困難度，未來將持續增設連署站點並加強宣傳力道，力拚二階達標。

連署飆逾萬份

葉元之批綠煽動

對此，葉元之說，民進黨為了煽動罷免，刻意造謠抹黑、擴大仇恨，「以後立委是否只要不是民進黨籍當選，都要選兩次？」

另外，新北市「倫刪立舒─罷免中和區張智倫」及「無獻清林─罷免永和區林德福」的雙和罷免團隊昨天指出，統計至過年前，張智倫與林德福的提議書各有六千份，會再持續爭取支持，近日再送中選會。

林德福昨電話未接、簡訊未回；張智倫回應，他擔任立委一年來，為民爭取權益沒有絲毫懈怠，對預算審查也認真用心，但民進黨及側翼不斷造謠帶風向，仇恨動員來煽動惡罷，相信有智慧的選民會做出正確的選擇。

雙和罷免近日送件

張智倫：用心審預算

在新竹縣，「除舊汰欣」罷團發言人余筱菁指出，竹縣第一選區的徐欣瑩罷免案可能是全國最晚的連署，但春節期間連署人數激增，團隊有信心在新法實施前交件。

「新竹要光明，罷免林思銘」第一階段提議書已有三千五百份，達原選舉區選舉人總數一％以上的門檻，目前造冊中；罷團正在為第二階段的十％連署門檻預作準備。

在台中市，多個公民團體發動罷免第二、三、四、五、六、八區的國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣六位立委，其中四人命名為「解顏」、「廢翔」、「斷健」及「敲羅」行動。罷團指出，第二、四、五、六選區的罷免提議書都已超過第一階段的安全門檻，今天就到中選會送件。

公務員怒預算被刪

「立委為何不砍自己」

台東縣罷免國民黨立委黃建賓，第一階段的提議書連署人數已經達標。罷團表示，今天將到中選會遞交提議書，許多公務員也支持罷免，他們大罵，預算被藍白立委刪到連出差都要自己掏錢，「為何不砍掉立委自己的考察費？」

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