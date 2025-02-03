選罷法覆議》 藍批政院唾面自乾 白：卓應下台

行政院昨將加嚴版選罷法修正案覆議案送抵立法院，國民黨團書記長王鴻薇表示，以現有席次來看，覆議案一定會被否決，行政院只能唾面自乾。（資料照）

2025/02/03 05:30

〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕行政院昨將加嚴版選罷法修正案覆議案送抵立法院，國民黨團書記長王鴻薇表示，以現有席次來看，覆議案一定會被否決，行政院只能唾面自乾，就只為了執行賴清德總統的意志；民眾黨團主任陳智菡昨批評，卓揆任內已提出三次覆議，若再被否決，形同被三振出局，應請辭下台。

提出選罷法加嚴版修法的國民黨立委許宇甄說，行政院的覆議注定會再次失敗；對國人來說，眼下最重要的不是選罷法的覆議，而是應對美國總統川普對世界各國課徵報復性關稅。許表示，台灣去年對美貿易出超達六百四十八億美元，川普遲早會對台灣進行貿易戰，行政院應與立法院朝野黨團研商，審慎面對這場貿易大戰，如何帶台灣商貿找到出路，這才是當務之急。

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陳智菡則批評，自民國卅七年以來，卅二任行政院長共提出十五次覆議，卓榮泰當院長這一年來就提了三次，其中有兩次已遭否決，從國會改革法案到「憲法訴訟法」，如今連選罷法連署門檻「核實」，比照總統副總統連署辦理，竟然也要提覆議，她質疑「此次修法，行政院有何『窒礙難行』的理由？」

陳智菡認為，行政院把覆議案當自助餐，卓榮泰已經成為中華民國史上最愛提覆議的行政院長、也是「恥」度最無下限的院長，卓任內已提出三次覆議，若再被否決，形同被三振出局，早該為自己錯估情勢、激發朝野對立，請辭下台。

陳智菡表示，民進黨濫提覆議自打臉，更想毀棄台灣長期以來追求的分權分立，想把立法院再次淪為行政院的橡皮圖章。如今朝小野大，執政者應更加尊重多元、深化民主審議，而非走回專制的回頭路，面對賴政府一意孤行，民眾黨團絕對不退讓，奉陪到底。

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