罷團今中選會大會師 罷傅要搶頭香

花蓮罷免傅崐萁的志工在傅的豪宅旁，高舉罷免看板。（微光花蓮團隊提供）

2025/02/03 05:30

〔記者王錦義、李文馨／綜合報導〕第十一屆藍白立委近一年強推爭議法案、聯手大砍中央政府總預算，引發全台「大罷免潮」。全台罷團今天上午八時半將赴中選會大會師，預計有超過十八個團體遞送第一階段罷免提議書，其中罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的公民團體「微光花蓮」將拚第一個送件。

新竹市長高虹安罷免提議 也將一併送件

聯電創辦人、「反共護台志工聯盟」三號志工曹興誠今天將陪同全國罷免團體遞送提議書。反共護台志工聯盟昨發布採訪通知指出，預計遞送的罷免提議書包含台北市立委王鴻薇、李彥秀；新北市葉元之；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市鄭正鈐；南投縣游顥；台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠；台東縣黃建賓；花蓮縣傅崐萁等。此外，遭內政部停職的新竹市長高虹安罷免提議也已達標，將一併送件。

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徐巧芯林思銘造冊中 羅智強等箭在弦上

據了解，除了前述十八個罷團，台北市立委徐巧芯、新竹縣立委林思銘第一階段罷免提議連署早已達標，不過因為較晚確認領銜人，而提議人名冊的整理程序繁瑣，因此造冊速度受到影響。另外，部分地方屬深藍選區，罷團較晚成立，因此仍需時間推動；不過，台北市羅智強、賴士葆、新北市洪孟楷、張智倫、林德福以及台中市楊瓊瓔等罷免案都已「箭在弦上」。

批傅違反民心 罷團：花蓮人沒在怕的

「微光花蓮」昨天表示，罷免傅崐萁的提議門檻是一九三八人，過去一個月在花蓮收到多達七一六一份，比門檻遠遠多出五千多份，依照過去罷免經驗，提議書至少要多送一．五倍，團隊將送二六七三份提議名冊由中選會審查。今天上午九時將與其他罷團一起到中選會，成為第一個送件的民團，希望中選會審議通過後，在第二階段的六十天時間內最少收集二萬五千份的罷免連署書。

「微光花蓮」批評，傅崐萁面對罷免，不但沒有謙虛檢討過去一年的違憲亂政，反而請了三十位刑警、便衣保護，花蓮人沒在怕而且真的很憤怒，消除恐懼的第一步就是面對恐懼，要讓傅知道他的所作所為已違反民心，過往曾被傅打壓、脅迫的花蓮人都會站出來罷免，花蓮人「要幸福、不要姓傅」。

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