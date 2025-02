泰晤士報專訪 回憶「讓川普站在台灣這邊的方式」蔡︰台美國安團隊 已建立良好聯繫基礎

二○一六年時任總統的蔡英文(中)與甫當選美國總統的川普進行越洋談話。 (資料照,總統府提供)

2025/02/03 05:30

〔記者陳昀/台北報導〕英國媒體「泰晤士報」昨刊登前總統蔡英文專訪,題為「我領導台灣八年─這是我讓川普站在我這邊的方式」(I led Taiwan for eight years — this is how I kept Trump on my side)。蔡回憶跟美國總統川普團隊第一任期的互動,雙方國安團隊成員「密切、頻繁且清晰」溝通,建立良好的聯繫基礎,並在經濟、教育及文化取得實質進展。

報導指出,川普第一個總統任期內對台灣表現強力支持,這屆重返白宮呼籲中國國家主席習近平協助結束烏克蘭戰爭,外界擔憂北京可能藉此施壓川普,削弱對台灣的支持。另川普去年競選曾批評,台灣未能為美國提供的「保護」付出相應代價,甚至一度主張台灣應將國防支出的占比從GDP二﹒ 五%提升到十%。

蔡英文在訪談中回應,台灣有接收到川普傳達的訊息,非常樂意與美方討論如何強化我們的防衛能力,台灣也願意增加國防投資,且有必要與美方就「該做什麼」達成共識。

「對於川普團隊的合作記憶是正面的」

蔡英文回憶,她與川普總統的第一個任期,雙方國安團隊間保持「密切、頻繁且清晰」的溝通,建立了良好的聯繫基礎,並在經濟、教育及文化交流方面取得實質進展,「我對於川普團隊的合作記憶是正面、積極的」,雙方關係是透過兩國政府內部成員的互動而建立的。

蔡英文表示,她相信北京正在密切關注烏克蘭戰爭,並試圖從中記取教訓,「我希望他們能記取教訓:發動台海戰爭將讓他們付出巨大代價,無論是軍事、政治,還是經濟層面,他們應該更加謹慎地考慮這個問題。」

對於去年十月原規劃的英國訪問行程,因英國外交大臣拉米當時即將訪問中國而被延後,蔡坦言失望,但她「理解」英方相關決策的時機點。被問到英國現任工黨政府尋求與中國發展關係,蔡英文說,這可能給台灣造成風險,一旦工黨政府對中共有更多瞭解,或許就有可能在台海之間維持平衡。

