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    泰晤士報專訪 回憶「讓川普站在台灣這邊的方式」蔡︰台美國安團隊 已建立良好聯繫基礎

    二○一六年時任總統的蔡英文（中）與甫當選美國總統的川普進行越洋談話。 （資料照，總統府提供）

    二○一六年時任總統的蔡英文（中）與甫當選美國總統的川普進行越洋談話。 （資料照，總統府提供）

    2025/02/03 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕英國媒體「泰晤士報」昨刊登前總統蔡英文專訪，題為「我領導台灣八年─這是我讓川普站在我這邊的方式」（I led Taiwan for eight years — this is how I kept Trump on my side）。蔡回憶跟美國總統川普團隊第一任期的互動，雙方國安團隊成員「密切、頻繁且清晰」溝通，建立良好的聯繫基礎，並在經濟、教育及文化取得實質進展。

    報導指出，川普第一個總統任期內對台灣表現強力支持，這屆重返白宮呼籲中國國家主席習近平協助結束烏克蘭戰爭，外界擔憂北京可能藉此施壓川普，削弱對台灣的支持。另川普去年競選曾批評，台灣未能為美國提供的「保護」付出相應代價，甚至一度主張台灣應將國防支出的占比從GDP二﹒ 五％提升到十％。

    蔡英文在訪談中回應，台灣有接收到川普傳達的訊息，非常樂意與美方討論如何強化我們的防衛能力，台灣也願意增加國防投資，且有必要與美方就「該做什麼」達成共識。

    「對於川普團隊的合作記憶是正面的」

    蔡英文回憶，她與川普總統的第一個任期，雙方國安團隊間保持「密切、頻繁且清晰」的溝通，建立了良好的聯繫基礎，並在經濟、教育及文化交流方面取得實質進展，「我對於川普團隊的合作記憶是正面、積極的」，雙方關係是透過兩國政府內部成員的互動而建立的。

    蔡英文表示，她相信北京正在密切關注烏克蘭戰爭，並試圖從中記取教訓，「我希望他們能記取教訓：發動台海戰爭將讓他們付出巨大代價，無論是軍事、政治，還是經濟層面，他們應該更加謹慎地考慮這個問題。」

    對於去年十月原規劃的英國訪問行程，因英國外交大臣拉米當時即將訪問中國而被延後，蔡坦言失望，但她「理解」英方相關決策的時機點。被問到英國現任工黨政府尋求與中國發展關係，蔡英文說，這可能給台灣造成風險，一旦工黨政府對中共有更多瞭解，或許就有可能在台海之間維持平衡。

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