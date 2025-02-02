反制大罷免潮 藍營鎖定北市雙吳、宜蘭陳俊宇

宜蘭縣民進黨立委陳俊宇傳出被國民黨鎖定為罷免對象。（資料照，記者江志雄攝）

2025/02/02 05:30

〔記者江志雄、蔡思培、許國楨／綜合報導〕全國掀起大罷免浪潮，國民黨立委被認為坐在海嘯第一排，但國民黨不甘示弱，已在北市發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，更傳出鎖定民進黨宜蘭縣立委陳俊宇。國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌昨天證實，國民黨不求戰，但也不畏戰，不排除「以罷止罷」。

罷免吳沛憶發起人滿志剛指出，罷免第一階段需要二三○○份，數據仍在統計中，但第一階段門檻應可達到，接下來會拚第二階段連署人數。

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罷免吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任說，第一階段罷免門檻約需要二七○○份，目前意向書已經蒐集到三千份，接下來也會到市場進行流動連署，這兩天有機會達到第一階段送件門檻。

宜蘭縣區域立委應選一席，本屆立委選舉，陳俊宇獲四十一．九九％得票率，國民黨黃琤婷三十三．七％，民眾黨陳琬惠廿．九四％，國民黨評估若能藍白合，就有機會罷免成功。

據了解，宜蘭親藍公民團體上個月啟動罷免案連署，提出兩項罷免理由，一是陳俊宇不支持財劃法修正案；二是罷免陳俊宇替停職的縣長林姿妙討公道。

林明昌痛批民進黨發起大罷免造成社會動盪，國民黨不會主動求戰，但也不畏戰，尊重宜蘭公民團體發動的罷免連署，如果民進黨持續在各縣市惡搞，國民黨宜蘭縣黨部將在年假過後，協助衝高宜縣連署人數，聯手罷免陳俊宇。

陳俊宇：罷免理由

相信多數鄉親不能接受

陳俊宇表示，新的財劃法通過後，中央補助款如果因此縮水，恐影響宜蘭重大建設推動；至於林姿妙官司案，當事人應循司法途徑爭取清白，透過罷免之名行報復之實，相信多數鄉親不能接受。

民眾黨代理主席黃國昌昨到台中市與民眾黨立委麥玉珍及市議員江和樹發放福袋，黃痛批，民進黨將罷免制度做為政黨惡鬥工具，三度呼籲總統兼民進黨主席賴清德懸崖勒馬。

此外，針對二○二六地方選舉布局，黃表示，民眾黨做為第三勢力重要代表，將在各地積極提名候選人，尤其台中在二○二四總統大選期間，柯文哲得票率表現亮眼，民眾黨不會辜負當地選民支持，承諾各選區「提好提滿」，台中市長人選則將審慎評估。

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