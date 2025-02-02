花蓮返鄉青年：下架舔共立委

台大、政大、成大等返鄉學生昨在花蓮帝君廟前手持標語，高聲嗆「下架舔共立委、罷免傅崐萁」。（記者花孟璟攝）

2025/02/02 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨花蓮立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦昨天在花蓮帝君廟發放新年福袋，一群外地讀書的返鄉青年到場送「被出賣的台灣」一書給傅，當面嗆聲「下架舔共立委、罷免傅崐萁」；傅收書後連聲道謝，還不忘交代隨扈「書要記得過火！」

罷傅：明將送二六七三份提議書

昨天是第十一屆立委就職滿一週年，也是選罷法規定原選舉區選舉人得向選委會提出罷免案的第一天。「微光花蓮、拔傅行動」團隊表示，罷免立委傅崐萁第一階段提議門檻不到二千份，但到昨天收件已高達七千多份，預計三日上班日將會送二六七三份至中選會進行審核。

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來自台灣大學、政治大學、東華大學、東吳大學與成功大學等五名學生手持標語牌，上面寫著「中國研究學者？統戰部廣州暨南大學法學博士」、「花蓮人瑟瑟發抖、好怕傅皇報復」標語牌，到帝君廟領徐榛蔚、傅崐萁福袋。

領頭的台大學生黃同學手拿「被出賣的台灣」一書給傅崐萁，學生剛說出「委員好，我是台大學生，希望邀中國法學博士開讀書會…」話還沒說完，就被現場維安警察往前推離。

黃同學說，他們是花蓮到外地讀書的學生，過去並無熱中政治議題、更非特定政黨側翼，只因去年五月青鳥運動以來的立院亂象，再到目前惡法亂修、行政院預算被惡意刪除等現象，讓天災後好不容易恢復的店家被傅拖累，因此挺身站出來，也期盼花蓮有一天不再是這兩夫妻把持。

傅崐萁在發福袋後受訪說，今年賴清德總統真正發揮調和鼎鼐精神，行政院也不要提出這麼多覆議，應該尊重民意，才能帶給兩千三百萬民眾最大福祉。

傅籲政院勿提覆議 應尊重民意

微光花蓮、拔傅行動團隊志工王先生說，去年底前都還是透過「空戰」連署，連署書只有五百多份，今年一月後成立實體連署站，加上「支傅寶」貼紙引發話題，以及「傅崐萁們」在立院亂刪預算引發天怒人怨，連署書如雪片飛來，短短一個月累積竟超過七千份。

團隊指出，花蓮去年區域立委選舉人數共十九萬三七六六人，第一階段門檻一％，約為一九三七人，至昨天為止共收到七一六七份連署書，預計三日將會送二六七三份至中選會進行審核。

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