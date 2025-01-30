黑熊協會：培訓防災士 強化社會防衛韌性

總統賴清德去年宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，邀集各部會與多個民間團體參與。全社會委員、黑熊民防教育協會理事長劉文（左）分享經驗表示，委員會不僅著重天然災害的防救，政府也非常關心對當前灰色地帶衝突等「複合式災害」的整體應變能力，透過訓練「防災士」，提升台灣防衛韌性。右為黑熊學院執行長朱福銘。 （資料照）

2025/01/30 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德去年宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，邀集各部會與多個民間團體參與。全社會委員、黑熊民防教育協會理事長劉文分享經驗表示，委員會不僅著重天然災害的防救，政府也非常關心對當前灰色地帶衝突等「複合式災害」的整體應變能力，透過訓練「防災士」，提升台灣防衛韌性。

劉文表示，黑熊協會是民防教育推廣單位，他發現政府相當重視包括認知作戰在內的資通訊及網路金融等軟硬體安全，而黑熊也長期推廣開源情報蒐集（OSINT）技術，讓民眾獲得更多以開源方式辨識假訊息、假帳號的技能。

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劉文透露，內政部非常積極推廣國家「防災士」的證照認證，不過截至目前為止，全國登記僅約兩萬人，內政部預計四月份公布升級成「進階二．○」版課程，納入領導、通訊及通訊整合等範疇。

黑熊學院執行長朱福銘指出，內政部今年防災士目標設定為五萬人，黑熊學院課程所接觸的群眾已超過此人數，未來會申請取得培訓資格並規劃相關課程，與政府接軌。

此外，劉文說，在沒有發生戰爭的平時，不能適用「民防法」動員、訓練民眾；面對瀕臨武裝的灰色地帶衝突、關鍵基礎設施可能遭破壞等「複合式災害」的威脅，「戰爭／非戰爭」的二元法條，已不合時宜。

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