城鎮韌性演習 對接國防部軍事想定

城鎮韌性演習的目標是與國防部提供的軍事想定版本對接，並設計演習處理社會面的問題。圖為去年新北市民安演習。（資料照）

2025/01/30 05:30

〔記者方瑋立、李文馨／台北報導〕總統賴清德宣布今年起將防空與救援的「萬安」、「民安」演習重新整合為「二○二五城鎮韌性演習」。對此，內政部政務次長馬士元說明，城鎮韌性演習的目標是與國防部提供的軍事想定版本對接，並設計演習處理社會面的問題，如漢光演習兩棲登陸反制，但海岸線的交通、產業、居民如何處理，都必須盤點出「有備無患」的對策。

有想定無腳本 小規模演練

國防部全民防衛動員署證實，將依行政院指導規劃演習，並由各縣市政府採「有想定、無腳本、小規模方式」實施演練，擴大社會參與，以強化緊急時期民間自衛自救及應變能力。

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馬士元說明，城鎮韌性演習設計會依據國防部提供的軍事想定版本之一，就非軍事部門的社會面處置上有所對接。譬如國軍漢光演習中有反制兩棲登陸，只有國軍出動，但現實中海岸線有居民、交通、產業，這些都是社會層面應該要盤點出對策，現在雖備而不用，但一定要先做好準備。

另外，內政部也同時雙軌準備「大型天災想定」，針對台灣最擔心的地震、海嘯等廣域型災害進行盤點和預防。不過，隨著國際局勢變化及中國對台威脅加劇，若台灣甚至太平洋地區發生大型海嘯等區域性災害，敵軍或恐趁虛而入。

對此，馬士元強調，若發生前述狀況，國防部就必須回歸防衛本務，其他部會就應該在沒有軍方支援的情況下維持社會穩定運作，內政部都有在做這類想定和準備。

防災協作中心 年中完成建置

另，為增強因應複合式災害的全社會韌性，內政部已向各縣市政府發布「防災協作中心」運作指引，並將此平台作為民間團體與志工的訓練基地。馬士元表示，全國三六八個鄉鎮市區公所預計於今年中全面完成防災協作中心的建置。

在合作模式上，各地公所可自主選擇與適合的NGO及民間團體合作，例如台北市已與退輔會系統的退伍軍人協會合作。「只要目標一致就好」，馬士元強調，三六八個鄉鎮不可能都是同一種模式，會依特性分散成不同樣態，許多地方已經與長老教會、基督教芥菜種會、慈濟或其他宗教團體合作，甚至未來也期盼企業願意加入、認養。

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