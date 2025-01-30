馬士元︰全社會防衛韌性 因應現代多樣化威脅

內政部政務次長馬士元接受本報專訪說明，「全社會韌性」是為因應現代多樣化威脅的防衛概念，強調社會整體的協調運作。 （資料照）

2025/01/30 05:30

〔記者李文馨、方瑋立／台北報導〕賴清德總統去年六月宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，迄今已召開兩次會議，提出五大主軸、四大韌性提升目標。內政部政務次長馬士元接受本報專訪說明，「全社會韌性」是為因應現代多樣化威脅的防衛概念，強調社會整體的協調運作，若比喻為人體健康，相較於傳統防衛概念，不能只看心臟、頭腦好不好，比如面對如「超級細菌」假訊息等威脅，若和過去一樣忽視，傷害可能很快就會擴及全身。

如人體健康 不能只看單一器官好不好

馬士元直言，現代社會中，若有人仍以過去的「古典」觀念看待安全與防衛，例如以弓箭對抗現代海盜，或單純以發傳單應對詐騙集團，就無法瞭解台灣如今所面臨的高度不對等威脅。他強調，隨著現代威脅漸趨多元化，單靠警力解決治安、靠國防解決安全問題的美好年代已經過去了，整體社會的動員才是關鍵，全社會韌性也是各界須正視的議題。

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賴清德去年底於全社會防衛韌性委員會第二次委員會議，提出「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」及「資通、運輸及金融網絡安全」等五大主軸，以及全面提升國防、民生、災防、民主四大韌性。

馬士元表示，每個時代政府面臨的挑戰有所不同，應對的方法也需隨之調整，全社會韌性即是過去十年間，逐漸興起的重要議題。他以人體健康比喻全社會韌性，強調健康並非僅靠心臟、頭腦等單一器官運作，而是整體協調的結果。全社會韌性也是一個整體概念，各層面穩定運作，才能構築真正的安全。

資訊化時代 傳統安全框架已不敷使用

馬指出，傳統的安全觀念多集中於國防與軍事對抗，但資訊化時代來臨，當社會的資訊使用方式改變，或輿論影響的模式發生變化，國家安全就不能再侷限於軍事層面。特別是在全球化的背景下，生產、消費、能源及通信的連結性更強，國家安全成為跨國且區域性的議題，傳統安全的框架已不敷使用。

對於現代社會面臨的新型態威脅，馬士元說明，例如，認知作戰、灰色地帶行動及假訊息等，這些威脅在古代可能僅是一個王國邊界的局部干擾，但如今透過科技和資訊傳播，已演變成可能動搖國本的挑戰。

他舉例指出，若一個國家如人體破了一個小洞，以前可能擦一擦就沒事，但透過現代化通訊技術則極有可能迅速擴大，如同「超級細菌」般迅速侵蝕整個系統，對社會整體運作，造成致命威脅的困境。

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