為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬士元︰全社會防衛韌性 因應現代多樣化威脅

    內政部政務次長馬士元接受本報專訪說明，「全社會韌性」是為因應現代多樣化威脅的防衛概念，強調社會整體的協調運作。 （資料照）

    內政部政務次長馬士元接受本報專訪說明，「全社會韌性」是為因應現代多樣化威脅的防衛概念，強調社會整體的協調運作。 （資料照）

    2025/01/30 05:30

    〔記者李文馨、方瑋立／台北報導〕賴清德總統去年六月宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，迄今已召開兩次會議，提出五大主軸、四大韌性提升目標。內政部政務次長馬士元接受本報專訪說明，「全社會韌性」是為因應現代多樣化威脅的防衛概念，強調社會整體的協調運作，若比喻為人體健康，相較於傳統防衛概念，不能只看心臟、頭腦好不好，比如面對如「超級細菌」假訊息等威脅，若和過去一樣忽視，傷害可能很快就會擴及全身。

    如人體健康 不能只看單一器官好不好

    馬士元直言，現代社會中，若有人仍以過去的「古典」觀念看待安全與防衛，例如以弓箭對抗現代海盜，或單純以發傳單應對詐騙集團，就無法瞭解台灣如今所面臨的高度不對等威脅。他強調，隨著現代威脅漸趨多元化，單靠警力解決治安、靠國防解決安全問題的美好年代已經過去了，整體社會的動員才是關鍵，全社會韌性也是各界須正視的議題。

    賴清德去年底於全社會防衛韌性委員會第二次委員會議，提出「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」及「資通、運輸及金融網絡安全」等五大主軸，以及全面提升國防、民生、災防、民主四大韌性。

    馬士元表示，每個時代政府面臨的挑戰有所不同，應對的方法也需隨之調整，全社會韌性即是過去十年間，逐漸興起的重要議題。他以人體健康比喻全社會韌性，強調健康並非僅靠心臟、頭腦等單一器官運作，而是整體協調的結果。全社會韌性也是一個整體概念，各層面穩定運作，才能構築真正的安全。

    資訊化時代 傳統安全框架已不敷使用

    馬指出，傳統的安全觀念多集中於國防與軍事對抗，但資訊化時代來臨，當社會的資訊使用方式改變，或輿論影響的模式發生變化，國家安全就不能再侷限於軍事層面。特別是在全球化的背景下，生產、消費、能源及通信的連結性更強，國家安全成為跨國且區域性的議題，傳統安全的框架已不敷使用。

    對於現代社會面臨的新型態威脅，馬士元說明，例如，認知作戰、灰色地帶行動及假訊息等，這些威脅在古代可能僅是一個王國邊界的局部干擾，但如今透過科技和資訊傳播，已演變成可能動搖國本的挑戰。

    他舉例指出，若一個國家如人體破了一個小洞，以前可能擦一擦就沒事，但透過現代化通訊技術則極有可能迅速擴大，如同「超級細菌」般迅速侵蝕整個系統，對社會整體運作，造成致命威脅的困境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播