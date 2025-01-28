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    侯友宜捐款獲小物 捐款僅供競總開銷

    藍、綠、白陣營小物捐款／販賣比較

    藍、綠、白陣營小物捐款／販賣比較

    2025/01/28 05:30

    〔記者楊心慧、陳彩玲／台北報導〕新北市長侯友宜於二○二四年總統大選期間推出「捐款獲小物」的活動，侯並未成立公司，而是由競選總部直接負責捐款小物製作，民眾捐款後可獲點數，於網站兌換捐款小物，所獲捐款直接回到競選總部，作為選舉開銷。時任侯友宜競選總部的幕僚表示，侯在一月十三日止就結束所有的競選事務、回歸市政，前民眾黨主席柯文哲陣營則是以「長久經營」的商業思考模式運作。

    侯友宜當初推出兩波捐款小物，只要「線上捐款」，就可於小物兌換網頁憑身分證字號及捐款單號兌換捐款小物；至於點數換算則是捐款一元可獲一點，捐款小物為一千點至六六六六點不等。

    侯友宜曾PO出捐款小物的點數，如不鏽鋼「鐵腕」餐具組六六六六點、By the people威士忌杯二○二四點、洗手串三○○○點、平安符套一○○○點、手機夾片鍊一五○○點等，當時頗受好評。

    時任侯友宜競選總部的幕僚受訪指出，當時競選總部直接負責捐款小物、找廠商製作商品，並未透過中間公司，所獲捐款直接回競選總部，作為選舉開銷使用。該幕僚表示，所有的競選事務工作就到選舉結束的一月十三日止，也沒再對外募款，沒選上就是回歸市長工作；柯文哲可能是總統大選後還有其他考量，畢竟成立公司要營運、商業化才能經營下去。

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