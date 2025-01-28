小英商號選後熄燈 盈虧競總不介入

藍、綠、白陣營小物捐款／販賣比較

2025/01/28 05:30

〔記者陳彩玲、楊心慧／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉透過木可公關公司侵占政治獻金被起訴，他辯稱是比照小英商號營運模式。本報調查，小英商號當年是授權廣告行銷整合公司販賣周邊小物，盈虧自負，財務部分競總從未介入，且為避免民眾誤會是募款，有特別區分名稱，小英商號的商品稱為「周邊」小物，且開立發票；至於進入政治獻金專戶的稱為「募款」小物，由競總自行統籌。

小英商號於二○一五年十月十八日成立，總統大選落幕後結束營業，僅短暫營運三個月。由競選團隊與外部公司簽約，將「小英」的商標直接授權給該公司使用，在競總委託下協助開發、製作、販售小物，雙方談好盈虧自負，後來大選結束，小英商號跟著熄燈，而該間公司持續有在運作，並不是特別為了小英商號成立。

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時任競選辦公室媒創中心主任李厚慶受訪時表示，當年小英商號的小物，主要目的是增加候選人曝光度、創造話題性，讓支持者隨身攜帶，一方面有認同感、一方面宣傳。

競總另名幕僚指出，小英商號販售的商品均有開立發票，民眾消費時一定會知道不是捐款；至於募款小物則由競總自行統籌，比如和設計師聶永真合作的「彩虹悠遊卡」，或在二○二○大選時推出的限量「凍蒜版」辣英粉組合，均是特別設計的專案捐款，錢會直接進到政治獻金專戶。

該名幕僚強調，如果是要進政治獻金專戶，會明確將商品稱為「募款小物」，不會說悠遊卡價格多少錢，而是以只要捐款多少錢，就可以獲得；至於小英商號會明確寫出售價，是因為有開立發票，競總從來不會說要用小英商號募款，避免民眾誤會。

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