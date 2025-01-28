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    競選小物吸金比一比》親自操刀木可 政界︰柯把政治當生意做

    藍、綠、白陣營小物捐款／販賣比較

    藍、綠、白陣營小物捐款／販賣比較

    2025/01/28 05:30

    〔記者陳彩玲、楊心慧／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲被台北地檢署查出自買自賣肖像權、利用實質掌握的木可公關公司販賣募款小物，卻未將捐款存入政治獻金專戶，但柯始終否認犯行，辯稱是比照小英商號。本報調查，兩者營運模式相差甚遠，小英商號是競總委由廣告行銷整合公司經營，盈虧自負；柯則被政界人士批評，根本是把「政治當成生意在做」。

    柯文哲去年十二月被依涉犯公益侵占等罪起訴，台北地院召開接押庭時，法官詢問「檢方指控你將四一三三萬餘元政治獻金匯入木可帳戶，有什麼說法？」柯回稱，「木可是賣競選小物的公司，和扁帽工廠及小英商號沒什麼兩樣」。

    本報調查，前總統蔡英文於總統大選時成立小英商號，為避免影響政治獻金，委託廣告行銷整合公司協助販售小物，並談好營運時間僅有大選期間的三個月，盈虧自負，競總不會插手任何財務，只有小物設計過程需要一同討論；但木可公司則營運長達一年四個月，由柯文哲親自操刀，甚至有多名幕僚同時身兼競總及木可公司員工。

    本報同步釐清侯友宜參選總統時政治獻金運作模式，侯競總不願具名的幕僚指出，大選期間僅舉辦「捐款獲小物」活動，由競總統籌製作，未成立公司或委外處理，捐款均直接進入政治獻金專戶，且所有競選事務在大選結束後立即停止，同樣僅維持三個月。

    此外，小英商號成立主要用來宣傳、讓支持者隨身攜帶，因此商品價格和市面相差無幾，最高價為一二○○元的播放器，最低為四十元的客家卡片小錢包及原住民手機座，常見的Ｔ恤及POLO衫均為三九九元。據悉，廣告行銷整合公司差點賠錢，最終以打平收場。

    小英商號商品親民 價格和市面相近

    政界人士認為，多數候選人是以提升競選熱度、募款思維推出捐款小物，但柯文哲卻是以公司營運的角度經營，把「政治當成生意在做」。比對各候選人運作模式，可見藍綠在統籌政治獻金上較有系統和規範，柯將競總、木可公司「財務金流一體化」，甚至牽涉發放銷售獎金給幕僚，財務一團亂。

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