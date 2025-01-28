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    首頁　>　政治

    藍營組罷吳四騎士 劍指吳思瑤、吳沛憶

    「罷吳四騎士」劉思吟（右起）、滿志剛、賴苡任、陳冠安，27日公布罷免民進黨台北士林北投立委吳思瑤、中正萬華立委吳沛憶的「意向書」份數過第一階段罷免門檻，完成過年前第一階段達標。（記者王藝菘攝）

    「罷吳四騎士」劉思吟（右起）、滿志剛、賴苡任、陳冠安，27日公布罷免民進黨台北士林北投立委吳思瑤、中正萬華立委吳沛憶的「意向書」份數過第一階段罷免門檻，完成過年前第一階段達標。（記者王藝菘攝）

    2025/01/28 05:30

    〔記者林哲遠、謝君臨、許麗娟／綜合報導〕全台各地民團在年假期間持續展開罷免國民黨立委連署，國民黨則透過青年軍組成「罷吳四騎士」，劍指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，並在昨日宣布兩人的罷免意向書數量已突破罷免第一階段門檻，將在二月一日起前往相應選區擺攤，邀民眾填寫連署書。

    「罷吳四騎士」國民黨青工會總會長滿志剛、罷免吳思瑤召集人賴苡任、罷免吳沛憶召集人劉思吟、國民黨青年部前主任陳冠安召開記者會表示，罷免吳思瑤第一階段門檻為二六七二份，目前士林北投蒐集了三一三九份意向書；罷吳沛憶第一階段是二三三九份，中正萬華已蒐集二六一六份意向書。

    滿志剛表示，二月一日團隊會重回中正萬華、士林北投的宮廟、市場擺攤，力拚最快的時間讓第一階段過關；賴苡任也強調，由於「選罷法修正案」剛送出，尚待總統公布實施，因此現階段仍依舊法辦理，無需附上身分證正反面影本。

    大罷免潮 藍委：視為2026前哨戰

    此外，被民團「山除薇害」鎖定的國民黨立委王鴻薇表示，這次大罷免潮，國民黨不會讓個別立委落單，從地方縣市黨部、立委到黨中央，都會團體作戰，將視為二○二六的縣市首長選舉的前哨戰。

    國民黨立委羅智強則認為，大罷免是大獨裁的序曲，民進黨的戰略目標很清楚，就是要一黨專政，因為把在野立委全部罷光，台灣最後一個監督政府的力量就全滅了。

    不過，立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，現在所有台灣人都支持罷免，只有藍白陣營除外。對於藍營擬定三層次戰術聲稱要「反惡罷」，柯批評是「螳臂擋車」，包在一起死比較快，「反正國民黨講的，你就倒過來解讀，全天下有強盜在罷免警察的嗎？比義和團還義和團」。

    柯強調，有關罷免，民進黨團在廿一日黨團會議通過決議，就是尊重民意，讓千百個公民團體先行，他們當後盾，包括提供罷免書，民眾填完交過來，他們再送交公民團體集中，就是「代收代付」，而非在第一線喊「全面大罷免」。

    行政院長卓榮泰日前受訪曾表示，若倒閣能解決朝野對抗問題：「我願意啊！」卓揆昨早前往高雄興達電廠慰問堅守崗位的台電員工，受訪時說，倒閣跟覆議案一樣，行政院都是被動的，只希望國會能夠理性討論，把國家帶上正常的軌道，行政院永遠願意為了福國利民的各項法案跟國會溝通。

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