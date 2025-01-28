大罷免列車 直搗藍營鐵票區

「山除薇害」昨日上午臨時加開在民生社區的草埔 市場收件，擠滿來連署的人潮。 （山除薇害提供） 新竹縣發起「除舊汰欣」罷免藍委徐欣瑩的 連署活動，近日開始號召連署。 （圖由葉清益提供） 小年夜首波寒流下台中罷免人氣爆棚， 民眾克難利用人行道座椅填寫提議書。 （記者蘇孟娟攝）

2025/01/28 05:30

新竹除舊汰欣、花蓮拔傅行動、北市山除薇害…全台罷免熱度加溫

〔記者黃美珠、何玉華、蘇孟娟、黃子暘／綜合報導〕大罷免熱度在小年夜持續加溫，竹縣近日展開罷免藍委徐欣瑩的行動，由於徐本屆以超過五成五的得票率當選，加上花蓮「拔傅行動」、北市「山除薇害」罷免持續進行，顯示罷免列車已開進藍營的鐵票區。

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新竹縣近日颳起「除舊汰欣」、罷免第一選區藍委徐欣瑩的行動，大年初一中午以前，將在飛鳳山爭取走春人潮支持，計畫二月三日要有三千份以上送件。

號召「除舊汰欣」的公民團體代表葉清益說，第一階段提議書需要二一五三份，他們計畫取得三千份以上才送件，春節年假期間都將進行。葉清益說，他們號召罷徐的原因，是她不支持性平、客委會等預算，委員會討論時當主席不開會還跑去洗頭，更在質詢時，要台灣學中國憲法。

徐欣瑩國會辦公室回應，尊重民眾的想法，但所謂的罷免理由全都不實，相關始末在其官方臉書都說明清楚。

「微光花蓮．拔傅行動」罷免花蓮國民黨立委傅崐萁第一階段連署上週已經收到超過三千五百份提議書，超過一千九百多份的第一階段門檻，罷免團體仍持續收件。

深藍選區伯伯怒︰不滿國民黨親共

罷免國民黨立委王鴻薇的「山除薇害」昨日上午臨時加開在民生社區的草埔市場收件，儘管是深藍的選區，小巷內還是擠滿連署人潮。

核心志工「伊碇罷」說，民生社區雖然屬性偏藍，但感受到不少來自國民黨盟友的支持，已聽到數十次有老伯伯不滿國民黨親共，憤怒的說，過去都支持國民黨，餘生都會用來反對國民黨。

台中 設點不到3小時收件逾7百份

台中罷免國民黨立委團體，昨日上午前進東區建國市場旁人行道，受理民眾填寫罷免提議書，人氣爆棚，設點不到三小時收件逾七百份。昨日更有遠赴英國倫敦求學的學生廿七日凌晨才抵台，昨早就趕來現場繳交十餘份提議書，都是國外求學遊子請求轉交。

無差別刪預算 留學生︰下架惡搞立委

張姓學生說，他們在國外看到藍白仗多數在國會立法修法不討論、無差別刪預算，看得心驚，不少人赴英國留學進修文化藝術，看到文化部補助藝文界預算被莫名砍掉，申請補助還被說成乞丐，更是踩到年輕人的底線，大家在倫敦自己印提議書填寫，「一定要下架黑心惡搞立委」。

由公民團體「板橋大刪元」發起的罷免國民黨立委葉元之連署活動，昨天持續舉行，罷團的發言人莫莉說，第一階段可望達標。

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