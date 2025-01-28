上任首次農曆新年談話 賴盼朝野和諧 國家大步向前

總統賴清德昨至台北市警局中正第一分局進行春節慰勉，員警分享能在奧運、12強冠軍大遊行維護秩序，感到榮耀。（記者王藝菘攝）

2025/01/28 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統在昨天小年夜透過影片發表任內首次農曆新年談話。他表示會堅定落實三大使命，維護國家生存發展、保護國人生命財產安全、照顧二千三百萬人民的生活，讓「台灣尚勇」，每個人都有美好的未來；他也衷心期盼朝野和諧、社會團結，國家繼續大步向前。

堅定落實三大使命 讓「台灣尚勇」

賴清德表示，感謝大家過去一年的努力，一起度過許多挑戰，讓台灣繼續進步發展，在國際上扮演更重要的角色，每一位國人都是台灣英雄。新的一年，政府會繼續努力建設國家、發展經濟、造福國人，希望大家也一起關心身邊的長輩、小孩和弱勢；老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，今年開始，政府會推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，幫年輕人實現夢想。他也會堅定地落實三大使命，維護國家生存發展，保護國人生命財產安全，照顧二千三百萬人民的生活，讓「台灣尚勇」，每一個人都有美好的未來。

賴清德說，家和萬事興，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，國家也是一樣，期盼朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前！新的一年，祝福大家六順和春、新年快樂！最後，他以台語、客語、馬祖閩東語以及英語向國人拜年。

此外，賴總統身上的棗紅色「TEAM TAIWAN」帽Ｔ，則是總統府和中職聯名款，延續原始設計、搭配總統府建築電繡圖案，下襬處保留中職與台灣廠商台灣狼的企業標誌，從布料到製作全在台灣，正港MIT，未來雙方將擇期量產。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法