金融時報：52艘中國權宜輪 台灣列黑名單

我國位於基隆港外海的國際海底電纜，日前遭喀麥隆籍「順興39」貨輪拖斷，疑似中國權宜輪作祟。（資料照）

2025/01/28 05:30

防範「影子艦隊」灰色地帶作戰

〔編譯孫宇青／綜合報導〕我國位於基隆港外海的國際海底電纜，日前疑遭喀麥隆籍「順興卅九」貨輪拖斷，且疑似中國權宜輪作祟，暴露中國對台「灰色地帶作戰」隱憂。英國「金融時報」廿七日指出，台灣已將五十二艘中國權宜輪列入黑名單，今後將追蹤及主動檢查，防範引發各國安全隱憂的「影子艦隊」。

其中15艘 標記對台灣構成威脅

所謂權宜輪是指船隻的持有者不把船隻掛籍於本國，而是掛籍於其他國家。這種為逃避監管、以誤導的旗幟隱藏真實身分的老舊船隻數量已超過油輪，對沿海國家構成嚴重的海上和國安風險。除了「順興卅九」貨輪疑似拖斷台灣一條海底電纜，波羅的海也多次發生類似事件，兇手指向中國和俄羅斯船隻。

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金融時報看到的「黑名單」顯示，台灣政府已列管五十二艘中國「權宜輪」，其中十五艘標記為對台灣構成威脅，因為這些船隻過去一年在台灣領海停留十五天（含）以上。這十五艘中，涉嫌破壞海纜的船隻被歸類為「高度威脅」；四艘列為「中度威脅」；另十艘為「一定程度威脅」。

懸掛喀麥隆等5國旗幟 尤其關注

台灣尤其關注懸掛喀麥隆、坦尚尼亞、蒙古國、多哥共和國和獅子山共和國旗幟航行的貨船，這些貨船的船東公司都在中國、香港或澳門註冊。

據了解，根據「東京諒解備忘錄」，在上述五國登記的船舶中，文件有問題、違反海事安全、勞工法規或規避制裁的船舶最多。一名官員表示，在北京反對下，台灣不是東京諒解備忘錄的成員，但仍「透過管道」收到該組織蒐集的問題船舶清單，從而挑選其中具有中國背景的船東，縮小名單範圍。

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