賴︰川普上任 台美合作要持續大步向前

北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）25日舉辦年會，總統賴清德以錄影形式致詞表示，希望川普政府上任後，透過台美人的力量，讓台灣與美國合作的腳步繼續大步向前。（中央社）

2025/01/27 05:30

台灣與民主夥伴手牽手、心連心 守護民主自由

〔記者方瑋立／綜合報導〕總統賴清德、副總統蕭美琴昨於北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）年會上，感謝台灣鄉親對深化台美關係的努力，並盼在川普政府上台後，持續透過台美人的力量，讓雙方合作腳步繼續大步向前。

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中央社報導，TAFNC昨於美國舊金山舉辦年會，賴清德、蕭美琴及僑委會委員長徐佳青以錄影形式致詞感謝僑胞在海外的付出，美國友台地方政要如加州米爾皮塔斯市長蒙塔諾等人皆出席祝賀。

賴清德致詞表示，感謝僑胞共同打拚，讓台灣於去年大選寫下民主的新頁，亦在經濟、文化、外交、運動等各方面皆繼續進步、走向世界。過去幾年來很感謝美前總統拜登政府團隊持續對台軍售，也動用「總統撥款權」（PDA）及外國軍事融資（FMF）來為台灣提供軍事援助，助台提升國防力量，展現對台灣安全的支持。

他指出，「台美二十一世紀貿易倡議」首批協定去年底已正式生效，是台美經貿關係重要里程碑，而除外交、國防、國安、經貿方面外，台灣也和美國在教育、文化、產業等各方面有很多合作成果。

賴清德強調，川普政府已經上任，希望透過台美人的力量，讓台灣與美國合作的腳步繼續大步向前。台灣也將繼續努力與民主夥伴手牽手、心連心，撐起「民主保護傘」，守護民主自由的生活方式，促進世界和平與繁榮。

蕭美琴則感謝海外鄉親長期關心台灣的民主與發展。她認為，未來只要大家團結一起繼續打拚，一定可以創造更多的機會，讓更多的國家與台灣交朋友。

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