陳佩琪思夫︰被構陷 關押陰冷牢房

民眾黨前主席柯文哲、柯妻陳佩琪。（翻攝陳佩琪臉書）

2025/01/27 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪被起訴並羈押禁見，柯妻陳佩琪昨在臉書發文，提及她在二○二三年選戰中最喜歡的活動是柯文哲演唱會，如今起訴書上卻說柯貪了七十七萬元，現在回想起來，希望不要有這場演唱會該有多好；並強調柯文哲被構陷的圖利、貪污罪關押在陰冷的牢房中，自己很想念柯。

「二○二三選戰，我常化身柯文哲身旁的小跟班。」陳佩琪說，當時柯在台上演講，自己就站一旁或在台下做聽眾。當年她記憶最深，也最喜歡的還是那場衷心告白的演唱會，覺得很甜蜜，但現在回想起來，也希望不要有這場演唱會該有多好。

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陳佩琪說，那場演唱會很辛苦，柯一人撐全場，幫忙賺了七十七萬元，自己分文未取，但起訴書上說柯貪污了自己演唱會的七十七萬元所得。

此外，陳佩琪提及，柯在醫界服務時，最自豪用多年心血寫出的兩大本器捐白皮書，給衛生署無償使用；柯擔任台北市長期間，幫市政府還債五百多億元，二○一七年世大運的開閉幕式也幫市府減支五十多億元，八年市長特別費給員工當績效獎金用；現在卻被構陷圖利、貪污罪，關押在陰冷的牢房中。

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