柯文哲賣肖像權撈錢 450萬入私囊

製表：政治群組

2025/01/27 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，台北地檢署查出，二○二四總統大選期間，柯文哲成立木可公關公司，透過「捐款換小物」活動、網路商店「木可好店」進行募款，但捐款均落入木可帳戶，並未存入政治獻金專戶；另獨創手法，以肖像權名義，利用木可向柯競總收取一五○○萬元授權費用，其中四五○萬元落入自己口袋。

北檢起訴書指出，柯文哲於二○二二年間與柯競總財務長李文宗謀定，以「柯」姓氏拆解，設立「木可」為名的公司，並且商議由李的胞妹李文娟擔任掛名負責人，實際上柯掌管公司人事及財務，並指定李文宗綜理木可財務，李文娟則定期向柯回報木可款項運用、存款餘額。

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木可公司於二○二二年十月十四日成立，同年十一月一日，柯文哲與木可簽立「肖像權暨著作財產授權同意書」，約定柯的肖像權獨家授權給木可，若有產業想取得柯的肖像權，須經木可審核，而木可也可以和第三方簽署合約。二○二三年五月廿日，柯宣布參選總統，木可當天隨即和柯競總簽訂「授權委託作業管理合約書」，競總也取得柯的肖像行使權。

不過，競總若使用柯的肖像而得的營收，須提撥營業總額不高於十％給木可公司。檢廉調查，柯競總於同年六月起透過網路辦理「捐款換小物」活動，總計募得上億元捐款，並依約定從柯文哲政治獻金專戶，支付一五○○萬元「肖像權授權金」至木可帳戶，其中四五○萬元進到柯私人帳戶。

木可網路商店募款 未進政治獻金專戶

另一方面，柯文哲利用木可公司網路商店「木可好店」進行募款，並以臉書、IG、民眾黨官網宣傳，販售小物，透過第三方支付平台綠界公司收取款項，綠界扣除手續費、稅金、列印發票等費用後，將錢全數轉入木可帳戶，但並未進入政治獻金專戶，因此檢方認定柯侵占四千萬餘元捐款。

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