政治獻金大黑洞！柯侵占6834萬恐沒收、重罰2600萬

前民眾黨主席柯文哲涉嫌利用木可公關公司販售募款小物，侵占政治獻金。（資料照，翻攝自民眾黨官網）

2025/01/27 05:30

檢函請裁罰 監院春節後開會 提出調查報告

〔記者楊心慧、陳彩玲／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉嫌以木可公司侵占高達六二三四萬元的政治獻金，甚至涉侵占民眾捐款給民眾黨的六○○萬元政治獻金，若罪責確定，兩筆共六八三四萬元將被沒收；且柯還在非選舉期間，私下收取政商一三○○萬元捐款，違反公益侵占罪遭起訴，未來恐面臨監察院重罰二六○○萬元。

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據了解，柯去年十二月底交保後，已指定具法律背景、於京華城一案全身而退的立委黃珊珊代向監察院說明，監院春節後即將開會，並提出調查報告。

檢調揭露，二○二二年間信義房屋創辦人周俊吉配偶、基隆市長謝國樑之母林曼麗、東方文華董座林命群各捐贈民眾黨二○○萬元政治獻金，卻被柯文哲刻意隱匿，未存入民眾黨獻金專戶，甚至未向監察院申報。柯還以肖像權授權金、支付木可公司員工薪資、投資營利事業、利用網路商店「木可好店」募款等手段，侵占高達六二三四萬元政治獻金。

另外，柯在非選舉期間私下收取政治獻金一三○○萬元，包含收取前新北市議員李婉鈺的父親林志郎五○○萬元、財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會董事邱清章代轉博弈大亨陳盈助捐贈的三○○萬元、德勤財務顧問公司資深執行副總經理范有偉捐款五○○萬元。

據了解，檢方發現柯涉案金額龐大，違反多項政治獻金法，已函請監察院裁罰。按程序，監察院調查報告須讓當事人表達意見，柯去年九至十月被北檢收押禁見期間，監察院曾函詢承辦檢察官，可否寄調查報告給柯？檢方同意，但柯以「不清楚木可公司運作」推託，要求民眾黨代為回應；檢方為防止串證，拒絕連繫要求。柯經思考後，認為黃珊珊時任競選總幹事、具法律背景，全案拖至北檢起訴，柯利用交保期間指定黃珊珊代向監察院說明，盼挽回劣勢。

法界︰依過去經驗 此案定罪率高

睿于法律事務所主持律師秦睿昀表示，依起訴書內容及他過去打此類官司經驗，此案定罪率高，且這也是北檢史上首次對總統參選人用高強度方式檢視。

他分析，起訴書載明柯將捐款六○○萬元挪用於己、掏空政治獻金六二三四萬元，觸犯刑法將沒收，兩者以刑事處罰為主，除非最後法院判決無罪，才會以行政法裁罰；至於非選舉期間私下收取一三○○萬元捐款則未涉刑事犯罪，將以「政治獻金法」裁罰雙倍金額二六○○萬元。

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