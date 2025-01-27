總預算被大砍》 卓直球對決：藍白有本事就提倒閣

行政院長卓榮泰。（資料照）

2025/01/27 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委大砍今年度中央政府總預算，被刪凍的總金額及比例創歷年新高。行政院長卓榮泰表示，年後若總統賴清德同意，行政院將針對總預算案提出覆議，若朝野能談出一些方向，覆議就有其價值；卓也直球對決在野黨要求下台的呼聲，希望藍白敢提出倒閣，他也願意下台，讓國會重新改選，「是我敢，他們不敢」！

網路節目「下班瀚你聊」昨晚播出卓榮泰的專訪內容。主持人關注，政府挹注台電的一千億元預算被刪除，對社會造成哪些影響。卓說明，去年電價維持每度電二．七元左右，與發電成本差了一元，電價審議委員會盼健全台電財務，以公務預算來補助，避免民生電費成長過快，希望台電能咬緊牙關，但能咬多久就不知道了；至於電價審議委員會是否願意繼續補助政策，須視幾個月後的情勢變化。

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卓榮泰說，年後將向總統報告，關於總預算案的分析數據、對社會的衝擊。若總統核可，政院當然希望在憲政救濟下提出覆議，會努力去說服，希望屆時不只有政院在進行這項工作，全民及工商團體都會站出來，覆議就是讓國會有機會重新再審議。

卓榮泰指出，他必須是有信心才提覆議，若最後沒有一個好的結果，這次預算審查過程有很多與「預算法」第四十九條、大法官第三九一號釋字相違背，政院也會進一步研究是否達到違憲的程度，他認為有這樣的可能性，也會繼續做各方面努力，不會放任這種狀況變成未來一年的國家現狀。

被詢及倒閣，卓榮泰表示，藍白一定不敢提，但是自己希望他們敢，還有很多人可以在憲政體制下好好把國家做好，但若國家是操縱在這些人（在野黨）的手上，國家就會有危險；有很多國民黨立委叫自己下台，「不必叫，你們再瀟灑一次，一提案就過了」。

若無法溝通 只能改變國會生態

至於民進黨能否在國會改選反敗為勝？卓榮泰強調，民進黨會全力衝刺改變國會生態，未來不必再面對這樣的國會結構，他不認為永遠的一黨獨大是好的，但國會裡若以這種報復、情緒性的方式宣洩，而且沒有辦法溝通，那再多黨都沒有用，唯一的辦法就是改變國會生態。

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