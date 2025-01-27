全台罷免火熱 連署搶搶滾

罷免國民黨立委王鴻薇的團體「山除薇害」，昨上午在南京東路五段進行連署活動及收件。（記者何玉華攝）

2025/01/27 05:30

〔記者何玉華、盧賢秀、賴筱桐／綜合報導〕今天是小年夜，但全台罷免國民黨立委的聲勢仍在蔓延。立委王鴻薇指罷免團體造謠，對她抹紅抹黑，「山除薇害」志工表示，因王的不實指控引發更多選民不滿，昨天連署人潮比之前多了一．六倍；新北市罷免立委廖先翔、洪孟楷等連署現場也爆出人龍。

王鴻薇、洪孟楷、廖先翔「人氣」高 民眾擠爆連署站

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王鴻薇指控「罷免團體」在社群平台傳播造假發文，對她抹紅抹黑，罷免王鴻薇的團體「山除薇害」在臉書粉專發文澄清與他們無關，也提醒民眾勿輕信；「山除薇害」昨照計畫在南京東路進行連署，吸引不少民眾到場，現場志工協助人潮分流、排隊，避免對店家、行人造成不便，警方也派員到場，避免發生衝突或影響秩序。

「山除薇害」核心志工「伊碇罷」表示，藍白聯手故意在農曆年前送出選罷法修正案，就是要行政院所有的公務員、總統不要休假，來商討應對的對策，手法非常骯髒。但罷免團隊不會受影響，因為自從突破三分之一連署後，所有來簽署的民眾都很自願的影印身分證，「到底是誰在怕？」

另外，發起罷免新北市立委洪孟楷的團隊「罷洪！刻不容楷」，廿五、廿六日連續兩天同步在淡水、泰山、林口區設立連署站，民眾不畏寒冷低溫踴躍參與，人潮大排長龍，幾乎擠爆周邊人行道和騎樓，其中林口站因人太多還延後收攤一小時，還有民眾邊填寫資料邊落淚說：「自己的國家自己救。」罷免團隊表示，國民黨亂砍預算、漠視民生，激怒所有人，這次罷免行動不只展現民意，更是對亂象的反擊。

民眾落淚：

自己的國家自己救

「七星齊心斷翔．罷免廖先翔」昨在新北市汐止區設快閃站，不少民眾昨天不畏低溫、冒雨前往連署，今天在金龍菜市場和建成路與中正市場間。連署民眾說，廖先翔刪除外交和社會住宅的預算實在很瞎。廖先翔則說，意識形態的對抗四年一次就夠了，希望大家一起縫合已經支離破碎的台灣。

有民眾在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁發起罷免基隆市立委林沛祥，請民眾先下載、填寫提議書，並在粉專上傳一張一大疊郵件的照片。粉專管理人說，感謝中華郵政公正中立、兢兢業業地寄達每一封信件，他們才能收到滿滿的罷免提議書。同時也謝謝各行各業無私勇敢的提議書連署人，廿八日會公布實體連署站。

林沛祥則表示，尊重及支持公民罷免權利，他不迴避也有信心迎接挑戰。

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