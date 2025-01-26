藍委稱憲訴法生效 柯建銘：還在聲請暫時處分中

憲訴法生效與否，民進黨團總召柯建銘昨表示，憲訴法還在聲請暫時處分，如何生效？（記者方賓照攝）

2025/01/26 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕總統廿三日公布憲法訴訟法修正條文，依法於三日內即昨天生效，大法官尚未對立法院民進黨團所聲請的暫時處分和釋憲做出裁定；有國民黨立委解讀，至少三位大法官前天選擇技術性缺席，不想再為民進黨背書。民進黨團總召柯建銘昨反批，民進黨全面避免權利救濟「破口」，已提出預防性暫時處分，很遺憾藍白一直抹黑大法官的中立性、專業性。

藍委：大法官不想再為民進黨背書

關於憲訴法生效與否，柯建銘表示，大法官的專業性和中立性絕對可以相信，很遺憾國民黨一直抹黑，違憲法案送到大法官那邊，人數不足就放著，大法官不語，後續尊重大法官處理，不動如山，人數夠了才能夠動，一定是這樣處理。

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柯建銘說，國民黨的憲法學者還在自嗨說「憲訴法」已正式生效，但還在（聲請）暫時處分，如何生效？民進黨會全面避免權利救濟的「破口」，立法院十三日將覆議案表決結果送出後，民進黨團十五日就遞交預防性暫時處分，在總統廿三日公布當天又聲請暫時處分、釋憲。柯分析，藍白兩黨的戰略目標，就是要求政黨比例的大法官，但這永遠得不到。

針對外界對大法官缺席評議會的說法，柯建銘說，不要再瞎掰，他連跟大法官聯絡或碰面都不敢，大法官人數不足，「他們在家裡禪定就好了，不動如山就好了，等待藍白下課」。

不過，國民黨立委李彥秀指出，因為大法官前日未開評議庭，因此憲法訴訟法修正條文已於昨日生效。

李彥秀批評，賴清德總統毫不掩飾的在公布憲訴法修正案時，就白紙黑字的對憲法法庭下政治指導棋，把自己當成「太上大法官」，現在連大法官都看不下去了，不想繼續為民進黨繼續背書。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，這代表大法官不願意去捲入這一次朝野間的對立和民進黨的政治鬥爭，民進黨可以適可而止。

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