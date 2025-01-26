藍嗆以罷制罷 綠反譏吹哨壯膽

立法院民進黨團總召柯建銘昨對藍委喊話，「瘋狗浪已經來了，趕快逃命、自動請辭，免得被罷免」！（記者方賓照攝）

2025/01/26 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕全台大罷免潮如火如荼展開，國民黨鎖定多位民進黨立委「以罷制罷」，國民黨主席朱立倫更揚言不畏戰。立法院民進黨團總召柯建銘昨天批評，朱立倫日前要總統賴清德放下仇恨，根本是騙人的，現在只是吹哨壯膽、提早領死亡證明，並奉勸藍委「瘋狗浪已經來了，趕快逃命、自動請辭，免得被罷免」！

柯建銘勸藍委：自動請辭免得被罷

對於「選罷法」覆議案，柯建銘強調，政院一定按照憲法，覆議案最晚在二月二日下午五時卅分前送抵立法院，而立院則在二月三日開工處理，預估開會完畢已近傍晚，而全國四十一個選區的罷免案第一階段連署書，當天上午就會送到中選會。

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國民黨因應大罷免，將矛頭指向民進黨立委吳思瑤等人。對此，柯建銘表示，他一個月前就斷定要草船借箭、引誘國民黨出來，藍營一定會反罷免。敬告國民黨，越反罷越死，「反罷免只是提早領到死亡證明書」。

柯建銘也質疑，國民黨可以舉出哪個黨籍立委表現好嗎？全部都是違法違憲、沆瀣一氣，朱立倫只是吹哨子壯膽、早死早超生。

立法院國民黨團首席副書記長王鴻薇昨則說，柯建銘喊出大罷免後，地方民意代表已開始協助民團進行罷免行動，這不只是一個陰謀，還有民進黨背後百分百的支持。

王鴻薇表示，民進黨透過柯建銘一而再再而三的喊話，很多地方民代都已在協助民團進行大罷免，這次的罷免絕對不像賴清德說的是以民團為主，而是整個發動者、支持者就是民進黨，民進黨用這種方式製造社會對立，浪費社會資源。

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