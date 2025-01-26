罷免傅崐萁一階達標 春節後送件

網紅四叉貓也來聲援雙和罷免行動，與民眾合照。（記者賴筱桐攝）

2025/01/26 05:30

全台大罷免 連署站人龍綿延

〔記者王錦義、賴筱桐／綜合報導〕全台大罷免戰火延燒，「微光花蓮．拔傅行動」罷免國民黨立委傅崐萁第一階段連署已達門檻，不過仍持續收取連署名單及準備第二階段，台鐵花蓮站外的收取點，昨天吸引許多返鄉花蓮遊子簽署罷免連署書。罷傅團體指出，罷傅連署春節不打烊，會在人潮聚集處舉行連署活動，詳細時間、地點會公告在網路上，過年後第一個上班日就會送出提議書。

罷傅團體：終結亂台傅氏王朝

罷傅團體《微光花蓮》指出，選罷法推定罷免提議需要一％選民數，罷免傅崐萁約要一千九百多份即可，但為避免傅崐萁出奧步，已經有超過三千五百份提議書，跨過第一階段門檻，將在農曆新年過後二月三日上午到中選會遞件，希望終結阻礙花蓮廿多年、搞亂台灣民主的傅氏王朝。

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罷傅團體《微光花蓮》指出，國民黨立委在國會倒行逆施，從去年初的「國會擴權法案」、「財政收支劃分法」、「憲法訴訟法」、「選罷法修正案」，一直到近日的總預算審查，國民黨及民眾黨立委以政治鬥爭掛帥，把人民福祉踩在腳下；甚至在修法過程中，頻頻出現荒謬且不專業、不民主的行為，國人都歷歷在目。

罷免國民黨新北市中和立委張智倫、永和立委林德福的行動，昨天也在中和四號公園擺攤設連署站，民眾大排長龍，人潮綿延百餘公尺。雙和罷免團隊表示，自從藍、白立委在立法院大幅刪減預算，連署站人潮成長七到十倍，春節期間預計在捷運站周邊展開小蜜蜂定點連署活動。

雙和罷免團隊地推組組長林志豪指出，罷免雙和立委的行動均已突破第一階段門檻，分別是張智倫約兩千八百份、林德福約兩千四百份提議書，第二階段收件目標是第一階段門檻的一八○％，希望兩區共蒐集九千份連署書送件。

張智倫對此回應說，尊重人民行使權利，將持續推動地方建設，上會期立法院推出許多福國利民的法案，會繼續努力；賴政府的預算高達兩兆九千億餘元，比蔡政府時期還高，公務機關不會關門。

林德福表示，尊重人民想法，民意代表為民喉舌，監督政府是職責所在，政府預算浮濫、不當編列，如果沒有強力監督，民眾選我們幹什麼？

雙和罷免團隊連署站，有志工協助民眾填寫資料。（記者賴筱桐攝）

罷傅團體《微光花蓮》昨在台鐵花蓮站外設收取點，吸引許多返鄉遊子簽署連署書。（記者王錦義攝）

雙和罷免團隊連署站，人潮大排長龍，綿延人行道百餘公尺長。（記者賴筱桐攝）

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