為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠委將提案廢「壯促法」 籲藍白支持

    民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」近日爭議不斷，民進黨立委陳培瑜（中）昨預告，將提案廢止這項法案，呼籲藍白立委儘快「下車」、共同支持。（資料照）

    民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」近日爭議不斷，民進黨立委陳培瑜（中）昨預告，將提案廢止這項法案，呼籲藍白立委儘快「下車」、共同支持。（資料照）

    2025/01/26 05:30

    陳培瑜：考慮告發吳春城 涉嫌違反貪污治罪條例

    〔記者陳政宇、劉宛琳、何玉華／綜合報導〕民眾黨立委吳春城力推三讀通過的「壯世代政策及產業發展促進法」，遭外界質疑圖利、違反利益迴避原則。民進黨立委陳培瑜昨預告，將提案廢止這項爭議法案，呼籲藍白立委儘快「下車」、共同支持，她也考慮在二月三日開工後，告發吳春城涉嫌違反「貪污治罪條例」。

    民眾黨團：吳春城已清楚說明

    對於是否支持廢止「壯促法，吳春城至截稿仍無回應。民眾黨團總召黃國昌受訪時表示，「壯促法」是少數三黨團共同協商、通過的法案，沒有任何表決，甚至三讀通過後，大家還一起上台拍照。至於利益迴避衝突原則，當然是民眾黨重要的價值；對於民進黨的質疑，吳春城已做出清楚說明。

    國民黨團：目前沒討論壯促法

    國民黨團首席副書記長王鴻薇則指出，民進黨團前幾天才對憲訴法提暫時處分和釋憲，再加上總預算通過後，民進黨和綠營側翼仍持續造謠，光是澄清時間都不夠用了，黨團目前並沒有討論壯促法。

    陳培瑜昨受訪表示，她正研究提案廢止「壯促法」，該法乍看是為壯年族群謀福利，實際上不僅和國際同類政策無法接軌，更變成某些政治人物操弄資源的工具，她希望能終結這種政治操作，讓資源能回到更重要、更需要的人身上。

    陳認為，有人質疑民進黨立委當初也參與連署「壯促法」，但很多人當初可能都不知道吳春城利用產業合作的方式，在背後促成許多不當利益，相信後續會有許多立委支持自己的提案，也呼籲國民黨和民眾黨立委儘快「下車」，共同支持廢止法案。

    對於黃國昌認為，吳春城已做清楚說明。陳培瑜則批評，吳根本沒有正面回應，相關公司在其擔任立委一年間獲得兩千多萬元標案的疑慮，黃還在逃避問題，甚至踩到民眾黨所謂新政治價值的底線；關於吳可能涉嫌違反「貪污治罪條例」部分，她考慮二月三日開工後，前往告發，這是身為立委的職責。

    民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院三讀通過的法律，再修正或廢止，都需要多數立委的同意，不是民進黨僅憑一黨之力就能通過，盼藍白立委都能正視各界的質疑。

    民進黨團副幹事長林楚茵也批評，吳春城根本把「利益迴避」當空氣，一家吃飽「壯四代」，黃國昌竟然完全視而不見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播