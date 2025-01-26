綠委將提案廢「壯促法」 籲藍白支持

民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」近日爭議不斷，民進黨立委陳培瑜（中）昨預告，將提案廢止這項法案，呼籲藍白立委儘快「下車」、共同支持。（資料照）

2025/01/26 05:30

陳培瑜：考慮告發吳春城 涉嫌違反貪污治罪條例

〔記者陳政宇、劉宛琳、何玉華／綜合報導〕民眾黨立委吳春城力推三讀通過的「壯世代政策及產業發展促進法」，遭外界質疑圖利、違反利益迴避原則。民進黨立委陳培瑜昨預告，將提案廢止這項爭議法案，呼籲藍白立委儘快「下車」、共同支持，她也考慮在二月三日開工後，告發吳春城涉嫌違反「貪污治罪條例」。

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民眾黨團：吳春城已清楚說明

對於是否支持廢止「壯促法，吳春城至截稿仍無回應。民眾黨團總召黃國昌受訪時表示，「壯促法」是少數三黨團共同協商、通過的法案，沒有任何表決，甚至三讀通過後，大家還一起上台拍照。至於利益迴避衝突原則，當然是民眾黨重要的價值；對於民進黨的質疑，吳春城已做出清楚說明。

國民黨團：目前沒討論壯促法

國民黨團首席副書記長王鴻薇則指出，民進黨團前幾天才對憲訴法提暫時處分和釋憲，再加上總預算通過後，民進黨和綠營側翼仍持續造謠，光是澄清時間都不夠用了，黨團目前並沒有討論壯促法。

陳培瑜昨受訪表示，她正研究提案廢止「壯促法」，該法乍看是為壯年族群謀福利，實際上不僅和國際同類政策無法接軌，更變成某些政治人物操弄資源的工具，她希望能終結這種政治操作，讓資源能回到更重要、更需要的人身上。

陳認為，有人質疑民進黨立委當初也參與連署「壯促法」，但很多人當初可能都不知道吳春城利用產業合作的方式，在背後促成許多不當利益，相信後續會有許多立委支持自己的提案，也呼籲國民黨和民眾黨立委儘快「下車」，共同支持廢止法案。

對於黃國昌認為，吳春城已做清楚說明。陳培瑜則批評，吳根本沒有正面回應，相關公司在其擔任立委一年間獲得兩千多萬元標案的疑慮，黃還在逃避問題，甚至踩到民眾黨所謂新政治價值的底線；關於吳可能涉嫌違反「貪污治罪條例」部分，她考慮二月三日開工後，前往告發，這是身為立委的職責。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院三讀通過的法律，再修正或廢止，都需要多數立委的同意，不是民進黨僅憑一黨之力就能通過，盼藍白立委都能正視各界的質疑。

民進黨團副幹事長林楚茵也批評，吳春城根本把「利益迴避」當空氣，一家吃飽「壯四代」，黃國昌竟然完全視而不見。

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