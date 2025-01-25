（台中）連署罷免藍委 連假增站點收件

免團體友善店家「進安商號」提供罷免全國藍委的空白連署書。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/25 05:30

〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕農曆春節將至，罷免藍委熱度持續上升，過年連署收件不休息，罷免民團設站也不中斷，持續加場，志工表示，不少民眾反映要返鄉連署，收件量持續暴增，今（二十五）日起除勤美綠園道、台中火車站前廣場設站，小年夜在建國市場，初二、初三也在新光三越對面圓形型廣場設收件站。

隨著返鄉遊子回家，罷免藍委連署收件量增加，南區罷免團體友善店家「進安商號」成為南區固定連署罷免點，鄒姓老闆說，兩週來已收到一千多份連署書，現在店裡也有罷免全國各藍委的空白連署書，也被民眾稱為「地圖炮」提供民眾連署罷免。

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罷免團體昨晚在捷運水安宮，協助民眾填寫罷免立委提議同意書，志工表示，立法院民進黨總召柯建銘在立院發布黨團首次的「超甲級甲動」，呼籲「恭喜發財，罷免書拿來」，市區議員動起來，將於週日（廿六日）創罷團的第一次民代服務處快閃計劃；民進黨台中市議員何文海說，罷免是公民權利，台中市府不讓他們設攤，協助借場地樂觀其成。

昨天到進安商店連署站簽署及遞交連署書的民眾絡繹不絕，蔡小姐說，原來自己對政治很疏離，看到藍白聯手亂搞立院、亂刪預算，以及各種賣國行徑，實在忍無可忍，尤其是國民黨應該反共，卻變得如此親共，更令人氣憤，罷免是人民的權利與義務，一定要罷掉不適任的藍委。

三名被罷免立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋對此事則未回應。

免團體友善店家「進安商號」提供罷免全國藍委的空白連署書。（記者蔡淑媛攝）

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