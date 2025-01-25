總預算大砍恐凍到補助 台中市府改口嚴重衝擊

台中市議會民進黨團去年審中市今年度總預算時，早示警中央總預算被卡衝擊地方預算。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/25 05:30

議員質疑市長打臉自己 強調癱瘓中央 地方不可能置身事外

〔記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕立法院大刪中央總預算二千餘億元，行政院將重核及先凍結一半地方補助，台中市主計處指出，恐嚴重衝擊各項補助計畫；多名議員質疑，早在去年十月藍白卡中央總預算時，就曾在議會示警，台中市長盧秀燕信誓旦旦說一定會通過，現又改口打臉自己；對此，台中市政府表示，沒有回應，台中主計處則盼中央審慎評估。

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市長曾說總預算會過 地方不受影響

台中市今年度獲中央一般性補助收入約一四○億，計畫型補助收入約三百九十億元，包括建設、交通、運動及教育局等局處指出，將待中央重新來文調整預算補助內容才能評估受影響程度，衛生局指出，中央補助最多的是長照預算，因弱勢不在凍結之列，應不致有影響；水利局則指出，今年度多是中央前年獲立院三讀通過的預算，編列在今年執行，影響有限；捷工局則指出，中央補助地方軌道建設有法定比例，但若中央調整逐年編列的額度，恐會影響相關建設期程延後。

主計處︰對地方補助 盼中央審慎評估

民進黨議員黃守達、陳淑華及陳俞融均指出，去年十月市議會審議今年度總預算時，民進黨團就曾呼籲盧秀燕要注意藍白封殺總預算對台中市的衝擊，並四度要求市府提出財政影響衝擊評估，盧秀燕不以為意，還信誓旦旦說立法院攻防是常態，中央總預算一定會過，如今藍白大砍中央總預算二千多億，「盧秀燕打臉自己」。

捷工局︰補助調整 憂影響建設期程

三人均強調，癱瘓中央政府地方政府不可能置身事外，盧秀燕應問台中包括立法院副院長在內的六席國民黨立委，均應向公眾交代為何大量凍刪總預算、無視財源衝擊。

立法院副院長江啟臣指出，立法院凍結的預算下會期開議後，只要提出報告並據實說明，就能獲同意解凍，行政團隊的責任是要確實妥善規劃，檢討預算使用。

立委顏寬恒表示，民進黨在總預算審議期間，不斷用情緒勒索的方式恐嚇民眾，現又宣布要凍結五十％地方補助，意圖癱瘓地方施政，證明在野黨推動財劃法，保障地方財政是正確的決定。

楊瓊瓔說，只是把灌水亂編的兩千多億刪除，立法院並沒有刪減凍結中央補助地方經費。

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