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    罷免藍委 桃園10綠議員設支援站

    桃園市民李先生昨午帶太太至桃市議員魏筠服務處填罷免書。（記者黃政嘉攝）

    桃園市民李先生昨午帶太太至桃市議員魏筠服務處填罷免書。（記者黃政嘉攝）

    2025/01/25 05:30

    服務處協助連署、代收 牧師陳曉煒指郵局通知領連署信 一大包共901份

    〔記者黃政嘉、陳璟民／桃園報導〕今年度中央政府總預算案遭立法院國民黨、民眾黨黨團聯手強刪二○七五億元，衝擊政府運作與民眾權益，已使各縣市公民團體連署罷免國民黨立委的聲勢升高，想不到國民黨團昨函請立法院咨請總統公布去年底三讀修正通過「公職人員選舉罷免法」身分證影本加嚴版，對此，「光復桃園，六區全罷」發起人之一、牧師陳曉煒在臉書表達「感謝國民黨幫忙催民眾過年返鄉簽罷免提議書」。

    藍請總統公布加嚴版 等同幫忙催連署

    桃園市公民團體連署罷免藍委的行動到處開花，已有十位民進黨市議員於服務處成立罷免支援站，包括桃園區黃瓊慧、大溪區陳治文、八德區許家睿、龜山區李宗豪與陳雅倫、平鎮區王珮毓與劉仁照、中壢區魏筠與彭俊豪及黃崇真。

    市民寫罷免書︰填一百遍也願意

    「只要罷免成功，叫我填一百遍也願意。」五十九歲李姓市民與太太，不滿藍白兩黨在國會為了中國而胡作非為，昨至魏筠服務處填罷免書，兩人依戶籍地分別連署罷免桃園市立委涂權吉、新竹縣立委徐欣瑩；魏筠說，服務處收到各縣市、不同選區的連署書，會協助送到相關連署站。

    黃傅淑香︰藍白蠻砍 鄉親「炸裂

    民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，立院藍、白黨團蠻砍中央政府總預算，讓鄉親「炸裂」，各地都有人請議員幫忙列印、轉交連署書，或詢問收件處所，她遇到民眾猶豫是否參加連署時，都會向對方強調「人民最大，想罷免都可從自身做起」。

    「光復桃園，六區全罷」發起人之一、牧師陳曉煒說，尊重議員服務處當罷免支援站的自主性，團隊僅教學，不派員進駐服務處，各黨派及團體均可加入支援站，為了第二階段連署順利，許多志工志願在春節期間推動連署，除夕也在平鎮、龍潭收件。

    春節期間 志工也在推動連署

    陳曉煒表示，前天接獲郵局通知說連署信太多，塞不進信箱，叫他趕快來領，他收件時忍不住哽咽，志工看到他拿回來一大包，細數共九○一份，南崁多加教會連署站昨午才開門一下子，就多了廿八份連署書，非常感動；民眾可上網（https：//reurl.cc/M6VQ2p），或於「桃汰立委，罷免OUT」LINE官方帳號（https：//line.me/R/ti/p/@255vxiqk）查詢收取連署書時間與地點。

    桃市「光復桃園，六區全罷」遍地開花，中壢區魏筠議員服務處設罷免支援站。 （記者黃政嘉攝）

    桃市「光復桃園，六區全罷」遍地開花，中壢區魏筠議員服務處設罷免支援站。 （記者黃政嘉攝）

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