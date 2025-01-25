不滿藍白砍總預算》咖啡店掛我繳稅不是為了養共匪紅布條

嘉義市Ev窩cafe’咖啡店業者，在門口懸掛「我繳稅，不是為了養共匪！」布條。 （記者王善嬿攝）

2025/01/25 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年度中央政府總預算在立法院審查時遭藍白聯手大砍二○七五億元，嘉義市民國路與朝陽街口一間咖啡店近日在門口懸掛「我繳稅，不是為了養共匪！」紅布條，下方分別貼著包括「台灣尚勇」等多張春聯，店門一片「紅通通」，還設置罷免立委連署點，年節將至，吸引路人目光。

咖啡店業者「阿南」表示，藍白立委為刪預算而刪，造成國家空轉、動亂不安，中共就容易有機可乘，他身為愛台灣、挺台灣的公民，掛紅布條表達不滿。

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「阿南」說，公民罷免立委行動多在中北部進行，然而仍有戶籍設在中北部，而在嘉義生活工作的民眾不方便連署，因此他在店內提供罷免立委連署書，方便有意參加罷免活動的民眾連署，響應人數還不少。

咖啡店外帶窗口放置「ok我罷免你」立牌，昨天被一名外送員提醒「表達政治立場的店都經營不長久」。「阿南」認為，民主社會本就應容納多元聲音，自由表達言論，這幾天許多客人支持上門消費，生意變更好。

昨天一位從高雄來消費的林姓民眾說，他透過「脆」社群網路得知咖啡店表態保台，隨即來嘉義消費用行動表達支持。

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