歐台海纜相繼遭切斷 日智庫：疑為混合戰做準備

中國權宜輪「順興39」1月初破壞我國海底電纜後，行蹤不明。(資料照)

2025/01/25 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕歐洲和台灣周邊的海底電纜近期相繼發生遭到切斷事件，日本智庫「國家基本問題研究所」廿四日公布分析結果指出，研判可能是為了分析對手的裝備和應變能力所進行的「強制偵察」，為發動結合軍事手段和網路攻擊等「混合戰」做準備。

波羅的海兩條海底電纜在去年十一月遭切斷，芬蘭和愛沙尼亞的電纜在十二月相繼遭到蓄意破壞。台灣基隆外海的海底電纜今年初也被切斷，此事引起日方關注。

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日本經濟新聞報導，日本國家基本問題研究所對這一連串事件進行分析，參與者包括前陸上幕僚長岩田清文、前陸上總隊司令官住田和明等人。住田根據中國和俄羅斯的動向指出，這不僅顯示中俄具有切斷電纜的能力，也可能同時在調查切斷的影響有多大。

報導指出，四面環海的日本，對外通訊有九十九％依賴海底電纜，日本也是聯繫亞洲和北美的電纜網據點。現代國防不僅限於陸海空等傳統領域，還需要在太空、網路和電磁波等領域並行，才能執行作戰。因為需要大流量的通訊，因此海底電纜會成為攻擊目標。對於這類威脅，岩田強調，必須在平時就展開嚇阻行動。

日本的海底電纜主要鋪設於太平洋一側，電纜與陸地網路連結的登陸中繼站，大部分集中在關東地區的茨城縣、千葉縣和三重縣。為了提高經濟安全和降低災害風險，日本從二○二二財政年度開始分散登陸中繼站的設置地點。住田表示，對於登陸中繼站的設置，政府應主導重新考量具有實效性的安全對策。

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